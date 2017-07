Al-Aqsa-Moschee: Umstrittene Maßnahmen lassen Konflikt neu aufflammen

Das neue Blutvergießen in Nahost war eine absehbare Tragödie. Israels Inlandsgeheimdienst Schin Bet und andere Sicherheitsexperten hatten Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Medienberichten eindringlich gewarnt, der Streit um Metalldetektoren am Tempelberg könne gefährlich eskalieren. «Das Menetekel stand an der Wand geschrieben», schrieb ein Kommentator der Zeitung «Jediot Achronot» am Sonntag.

Bis zur letzten Minute gab es fieberhafte Beratungen, wie die neue Krise um die heilige Stätte zu lösen sei. Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf – nach den Freitagsgebeten explodierte die Gewalt. Vier tote Palästinenser und Hunderte Verletzte bei Unruhen, drei tote Israelis bei einem blutigen Anschlag in einer Siedlung.

Überwachungskameras am Eingang des Tempelbergs

Am Sonntag kündigte Netanjahu bei einer Dringlichkeitssitzung seiner Regierung die rasche Zerstörung des Hauses an, in dem der 19 Jahre alte Attentäter wohnte, sowie angemessene Sicherheitsmaßnahmen. Israels Polizei installierte am Sonntagmorgen zusätzlich Überwachungskameras am Eingang des Tempelbergs – diese Maßnahme lehnen die Palästinenser aber ebenfalls ab.

Die umstrittene Aufstellung der Metalldetektoren rechtfertigt Israel mit Sicherheitserwägungen – nach einem tödlichen Anschlag auf zwei israelische Polizisten, den drei Attentäter am 14. Juli von der heiligen Stätte aus verübten.

In den Augen der Palästinenser sind die Metalldetektoren jedoch eine unerträgliche Provokation. Sie werten die Kontrollen als Versuch Israels, mehr Einfluss über das Plateau zu gewinnen, das beiden Seiten heilig ist, aber islamischer Kontrolle untersteht.

«Wir lehnen die Metalldetektoren ab, weil sie ein politischer Akt unter dem Deckmantel von Sicherheitsmaßnahmen sind, der auf eine Kontrolle der Al-Aksa-Moschee abzielt», sagte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Ahmed Abul Gheit, Generalsekretär der Arabischen Liga, warnte Israel am Sonntag vor einem breiteren Konflikt mit der arabischen und islamischen Welt. Es besteht auch die Sorge, die Krise könnte Israels Beziehungen zum jordanischen Nachbarn schaden, dem Hüter der islamischen Stätten in Jerusalem.