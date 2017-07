ARD-Story: Eine klare ideologische Botschaft

Die j端ngste Dokumentation in der ARD-Sendung „Die Story“ verdeutlicht, dass einige T端rkei-Korrespondenten und Reporter bei Themen 端ber die T端rkei gerne das Narrativ der alten Kemalisten einfach 端bernehmen und das sogar auf Kosten von journalistischen Prinzipien. Qualitativer Journalismus hat einen festen Rahmen und unbestreitbare Eckpunkte, dazu z辰hlt auch die Pflicht m旦glichst alle Beteiligten einer Thematik zu Wort kommen zu lassen. Andernfalls ist man sofort tendenzi旦s und das geht gar nicht. Es sei denn, man hat triftige Gr端nde daf端r, wie zum Beispiel, man hat den Kontakt aufgenommen, aber es hat sich keiner bereit erkl辰rt zu reden.

In dem Beitrag „Die Nacht in der die Panzer rollten“ der ARD-Journalisten Oliver Meyer-R端th, Ahmet enyurt und Cemal Tadan geht es um die Aufarbeitung der Putschnacht und die Frage: „Wer ist Urheber des Putschversuchs“. Das Ergebnis der Autoren ist bereits in den ersten Minuten durchschaubar: „Fethullah G端len und seine Bewegung hat geputscht, die t端rkische Regierung wusste es und hat es bewusst zugelassen, um daraus einen Profit zu schlagen. Das Bild der sagenumwobenen Koalition zwischen G端len und Erdoan ist gezeichnet, diesmal sogar aus einer anderen Perspektive. Die unterwanderungslustige G端len-Bewegung hat seinen alten Koalitionspartner AKP st端rzen wollen – um jeden Preis. Die Regierung hat den alten Partner gew辰hren lassen, um sie endg端ltig zu vernichten. Fast schon zu recht, denn die G端len-Anh辰nger im Milit辰r haben ein Gefecht gegen die Bev旦lkerung gef端hrt. Niemand sonst steckt dahinter, allein die G端len-Anh辰nger und Erdogans AKP.“ So die Message.

Doch mit wem wird im Filmbeitrag gesprochen? Mit 端berwiegend Linken und sich fanatisch zum Kemalismus bekennenden Politikern und Ex-Gener辰len. Also jene, die sich wegen allgemeinen und weltanschaulichen Diskrepanzen ohnehin schon vor Jahren gegen die konservativ-liberalen G端len-Anh辰nger verschworen haben. Zu Wort kommt neben CHP-Mann Sezgin Tanr脹kulu und HDP-Politiker Mithat Sancar, der AKP Abgeordnete Mustafa Yenerolu mit gleich mehreren O-T旦nen – f端r den Kritiker der deutschen Medien ein gefundenes Fressen. Alle Parteien sprechen in Punkto G端len dieselbe Sprache. Da fragt man sich doch, wieso in der T端rkei noch Opposition und Regierung nicht Hand in Hand arbeiten, um den scheinbar einzigen Feind im Staat endg端ltig zu eliminieren. Der Film zeichnet ein Bild der T端rkei ab, der die Ideen und Gedanken t端rkischer Politiker und ideologischen Lager eins zu eins darstellt.

ARD-Story mit Mesut Y脹lmaz im Gespr辰ch

Ich habe mich 端ber ein altes Gesicht der t端rkischen Politik gefreut. Mesut Y脹lmaz, der ehemalige Ministerpr辰sident der T端rkei, spricht 端ber die G端len-Bewegung als Sekte. Der Begriff Sekte darf nat端rlich nicht fehlen. Die alte deutsche Furcht vor den Sekten zieht immer und man kann in diesen 端berbordenden Begriff vieles hineindeuten, ohne daf端r Belege vorlegen zu m端ssen. Ohnehin bedient sich der gesamte Film keinerlei Belegen, muss dies letztlich auch in einer der vielen Autorenzeilen zugeben und im Endeffekt nur mit Wortaussagen von Personen auskommen. F端r eine ARD -Story besch辰mend d端nn. Auch erschreckend zu sehen, dass der Film den Ex-Ministerpr辰sidenten Mesut Y脹lmaz in keinster Weise hinterfragt. Die schillernde Figur Mesut Y脹lmaz h辰tte zumindest eine kritische Ank端ndigung verdient.

Auch Bundesnachrichtendienst Chef Bruno Kahl wird in dem Film heftig angefahren, als dessen Aussage im Spiegel Exklusiv-Interview auseinandergenommen werden. Denn w辰hrend der BND Chef Kahl bezeugt, dass die T端rkei seit langer Zeit auf unterschiedlichstem Wege versucht, die Bundesregierung davon zu 端berzeugen, hinter dem Putschversuch stecke die G端len-Bewegung, es ihr aber bislang nicht gelungen sei, haben die Autoren der ARD – Story die Variante der T端rkei allem Anschein nach l辰ngst abgekauft. Sonst w端rde ein solch tendenzi旦ser Film kaum entstehen.

Wie schon Eingangs erw辰hnt, ist ein journalistisch sauberes Werk eines, das jede beteiligte Seite ber端cksichtigt. Wenn man wochenlang die Parteien anfragt, aber sich keiner meldet, kann man in Erw辰hnung dieser Tatsache durchaus auch Beitr辰ge schreiben, ohne alle Beteiligten im Bild zu haben. Doch im Film sieht man mit nur einem kurzen und wenig aussagenden O – Ton einen Weggef辰hrten Fethullah G端lens. Scheinbar hat man sich dialogbereit gezeigt. Vermutlich liegt in der Hand der Autoren stundenlanges Drehmaterial mit zahlreichen Passagen, die man h辰tte einbauen k旦nnen. Aber die Offenheit von Mehmet Ali eng端l h辰tte den Film vermutlich in ein anderes Licht ger端ckt. Lieber bleibt man in seiner Welt mit einer klaren ideologischen Botschaft und spielt den Hofnarren des Palastes in Ankara. Irgendwo habe ich auch Verst辰ndnis f端r die Kollegen, denn auch sie haben w辰hrend einer T辰tigkeit in der T端rkei vieles zu bef端rchten. Zum Beispiel k旦nnte ein Hinterfragen der These: Hinter dem Putsch steckt die G端len-Bewegung, eine weitere Akkreditierung gef辰hrden. Wer will schon Beyolu verlassen? Dort sind die sch旦nsten und noblen Locations von Istanbul. Bei einem Glas Rotwein am Abend, in der behutsam untergehenden Sonne von Istanbul, mit der kemalistischen Elite 端ber die Geschehnisse der Welt sprechen, um wieder Material zu sammeln, wor端ber man im deutschen Staatsfernsehen berichten kann. Ein beneidenswertes Arbeitsplatz. Wer will den schon verlieren?