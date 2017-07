Aussetzung der BeitrittsgesprÃ¤che,Â TÃ¼rkeiÂ weist zurÃ¼ck

Es sollte ein klares Signal von Straßburg nach Ankara sein. Die Türkei reagiert erwartbar. Nun müssen die EU-Staaten eine Ansage machen.

Das EU-Parlament dringt wegen Rückschritten bei Demokratie und Menschenrechten auf eine formale Aussetzung der Beitrittsgespräche mit der Türkei. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Straßburg parteiübergreifend und mit deutlicher Mehrheit für eine entsprechende Aufforderung an die EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde, die die Verhandlungen mit Ankara führt, ist daran rechtlich allerdings nicht gebunden.