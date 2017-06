Aykut Kocaman verlÃ¤sst Konyaspor

Aykut Kocaman verl채sst Konyaspor mit sofortiger Wirkung. Ein Wechsel zu Fenerbah챌e Istanbul steht bevor.

Noch vor wenigen Tagen ist er in die Vereinsgeschichte von Konyaspor eingegangen, indem er mit den Anatoliern 체berraschend den t체rkischen Pokal holte. Die Rede ist von Trainer Aykut Kocaman; jemand der gewohnt ist, seinen Namen in die Legendenhalle von Vereinen einzutragen, denn er ist zugleich St체rmerlegende von Fenerbah챌e Istanbul. Vor dieser Saison h채tte wohl niemand damit gerechnet, dass die Mannschaft aus der erzkonservativen Stadt Konya einen so gro횩en Erfolg feiern k철nnte.

Heute wurde hingegen wenig 체berraschend verk체ndet, dass Aykut Kocaman nun Konya verl채sst. Der 52 j채hrige Taktiker l철st seinen noch bis 2018 laufenden Vertrag vorzeitig auf, um f체r seine gro횩e Liebe Fenerbah챌e Istanbul frei zu werden. Nach einer schlechten Saison waren die gelben Kanarien auf der Suche nach einem neuen Trainer. F체r den einen einfallslos, f체r andere genau der richtige Mann – Aykut Kocaman.

Aykut Kocaman war bereits zwischen 2010 und 2013 Trainer bei Fenerbah챌e. Die drei Jahre waren gepr채gt von Skandalen um die Vereinsf체hrung und um Manipulationsvorw체rfe gegen Vereinspr채sident Aziz Yildirim. Trotz allen Schwierigkeiten konnte Kocaman durchaus Erfolge feiern. Nun will혻der Istanbuler Traditionsverein mit Kocaman auf der Trainerbank zu altem Glanz zur체ckkehren.

