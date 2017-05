Der Adler kann heute den dritten Stern auf den Vereinswappen eingravieren lassen. Dazu reicht ein Sieg am 33. Spieltag der t端rkischen S端per Lig.

Die t端rkische Liga schien lange entschieden. Doch der Istanbuler Klein-Klub Medipol Baakehir machte es dem letztj辰hrigen Meister und Tabellenf端hrer Beikta Istanbul noch einmal richtig ungem端tlich. Am heutigen Sonntag kann der Adler aber die Saison f端r sich entscheiden. ObwohlBaakehir am Samstag gegen Absteiger Adanaspor mit einem gl端cklichen Last-Minute-Treffer 2-1 gewann, reicht ein Ausw辰rtssieg vonBeikta 端ber den ebenfalls bereits abgestiegenen Gaziantepspor. So h辰tte Beikta mit 74 einen Abstand von vier Punkten zum zweitplatzierten Medipol Baakehir. Dieser Abstand w辰re am letzten Spieltag nicht mehr aufholbar.

Coachenol G端ne kann in die Vereinsgeschichte eingehen

Damit h辰tteBeikta insgesamt 15 Meisterschaften und w端rde den dritten Stern auf den Vereinswappen eingravieren. Fenerbah巽e mit 19 Meisterschaften hat bereits lange den dritten Stern. Galatasaray mit 20 Meisterschaften sogar den vierten. Bei einer Meisterschaft des Adlers w端rde Coach enol G端ne in die Vereinsgeschichte eingehen. Er w辰re damit der erste t端rkische Trainer mit dem der Verein in zwei aufeinanderfolgenden Saison Meister w辰re.

Am Samstag wurde das Team in Gaziantep von bereits feiernden Fans empfangen. Die Begegnung beginnt um 18.00 Uhr (MESZ).