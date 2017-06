Der Ramadan ist vorbei – was kommt jetzt?

Nach 29 Tagen Fasten ist der Monat Ramadan nun vorbei. Auf diesen wertvollen Monat folgt nun das dreit辰gige Ramadanfest (im Volksmund auch Zuckerfest genannt). Zum Ende hin heit es also noch einmal sehr viel Stress.

Bereits in den letzten Ramadantagen beginnen die fleiigen Hausfrauen mit den Vorbereitungen. Ab sofort heit es in allen Ecken und Kanten putzen. Wenn die G辰ste kommen soll ja auch alles seine Ordnung haben!

Nat端rlich darf auch das Essen nicht fehlen! Obwohl man einen Monat lang ausgiebig und gut gegessen hat, wird an diesen drei Tagen noch einmal alles 端bertroffen. Besonders stehen hierbei S端igkeiten im Vordergrund- daher auch Zuckerfest genannt. Bei den T端rken ist es meist das Baklava, bei den Arabern eher Maamoul, ein mit N端ssen gef端lltes Griesgeb辰ck.

Zu einem Fest geh旦rt auch sch旦ne Kleidung hinzu. Hierf端r sind besonders die Frauen wahrscheinlich schon einen Monat vorher auf die Suche gegangen, um f端r diesen Tag bestens ausger端stet zu sein. Dann ist alles bereit.

Ganz gleich wie alt man wird, es ist immer eine gewisse Aufregung zu sp端ren. Die Wohnung ist blitzeblank, es duftet nach selbstgebackenem Geb辰ck und die Leitungen sind 端berlastet. Viele Familien gratulieren einander bereits schon am Vorabend, da sie am Folgetag mit anderen G辰sten besch辰ftigt sind.

Sechs weie Tage z辰hlen so viel wie das ganze Jahr

F端r die Kinder sind die Geschenke das Highlight. Der Tradition zufolge erhalten die Kinder Geld von ihren Eltern, Groeltern und anderen Verwandten. Meistens sogar von Freunden. Je mehr Familien man besucht, desto gr旦er die Beute! Daf端r m端ssen die Kinder aber erst einmal die rechte Hand der lteren k端ssen, damit sie anschlieend belohnt werden. Daher heit es am Vorabend viel Kleingeld besorgen, um die Kinder zu erfreuen.

Da das Tarawih-Gebet bereits am Vorabend des Ramadan begonnen hatte, f辰llt es am letzten Ramadantag weg. Daf端r wird am n辰chsten Morgen das Festgebet (Salat al Eid) verrichtet. Am ersten Festtag ist es den Muslimen nicht erlaubt zu fasten, im folgenden Monat Schawwal steht ihnen allerdings frei, ob sie sechs zus辰tzliche Tage fasten m旦chten. Entscheidet man sich daf端r, diese sechs Tage zu fasten, so ist es als h辰tte man das ganze Jahr gefastet. Im arabischen werden diese auch die sechs weien Tage genannt.

Zeit des Beisammenseins

Der Fastenmonat ist geschafft! Trotz der langen Sommerzeit und der vorr端bergehenden Hitzewelle haben es Muslime weltweit geschafft und k旦nnen stolz auf sich sein. etwas Melancholie schwingt dennoch mit. Dieser Monat ist jedes Jahr eine Zeit des Beisammenseins, eine Zeit, in der man 旦fter mit seiner Familie zusammensitzt als an anderen Tagen, eine Zeit, in der man sich Gott h辰ufiger zuwendet als sonst und eine Zeit, in der die Armen stets in Gedanken sind und bestenfalls auch am gleichen Esstisch.

Heute sitzen wir alle das letzte Mal mit unseren Liebsten zu diesem Anlass zusammen, doch das ist kein Grund, in den kommenden Tagen nicht wieder zusammenzukommen. M旦ge das Fasten aller Muslime angenommen werden und die Festtage umso sch旦ner sein.

*Dieser Artikel wurde 2015 zum ersten Mal ver旦ffentlicht.