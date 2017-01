Bildungsminister Ismet Yılmaz kündigt Lehrplanreform an

Die Evolutionstheorie soll komplett aus dem türkischen Schulunterricht gestrichen werden

Das türkische Bildungsministerium plant eine Reform der Lehrpläne, in denen einige bisherige Inhalte dem Rotstift zum Opfer fallen, darunter: Laizismus und Evolutionstheorie. Kritiker befürchten einen weiteren Verfall des türkischen Bildungswesens. Von: DTJ-ONLINE ,

Der türkische Bildungsminister Ismet Yılmaz hat eine Reform der Lehrpläne an türkischen Schulen angekündigt, die bei vielen Türken Unbehagen auslöst. Geht es nach dem Bildungsministerium, so wird ab dem nächsten Schuljahr in der Türkei die Evolutionstheorie aus allen Schulbüchern gestrichen. In Lehrbüchern der Gymnasialstufe soll das Kapitel “Der Beginn des Lebens und die Evolution” durch ein Kapitel namens “Die Lebewesen und die Umwelt” ersetzt werden. Darüber hinaus sollen auch in angrenzenden Fachgebieten alle Hinweise auf “darwinistische” und “neo-darwinistische” Theorien aus den Lehrinhalten gestrichen werden.

“Darwins Arbeiten sind lediglich Theorien. Sie sind dasselbe wie die Urknall-Theorie in der Physik. Solche Theorien müssen außerhalb von Schulen separat diskutiert werden”, rechtfertigte Yılmaz die Streichung der Lehrinhalte. Der Gesetzesentwurf soll im Parlament noch debattiert und eventuell abgeändert werden.

Bei vielen Türken – darunter auch religiös-konservative – stößt diese ersatzlose Streichung auf heftige Kritik. Unabhängig vom eigenen Glaubensinhalt handelt es sich bei Darwins Theorie um eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrhunderte, über die jeder gebildete Staatsbürger zumindest informiert sein sollte, schreibt beispielsweise der Journalist Mustafa Akyol. Akyol bezeichnet sich selbst als liberalen Muslim und vertritt die Theorie des “Intelligent Design”, wonach die Evolution der Arten durch einen Schöpfergott gelenkt wird. Diese Theorie – von den allermeisten Biologen als unwissenschaftliche abgelehnt – wird von vielen evangelikalen Christen in den USA, aber auch von vielen Muslimen in der Türkei vertreten, darunter der umstrittene Prediger Adnan Oktar (Harun Yahya). Darüber hinaus verweist Akyol darauf, das die Debatte um die Evolutionshteorie in der Türkei bis in die Endphase des Osmanischen Reiches zurückreicht und schon damals auch viele muslimische Gelehrte auf eine Vereinbarkeit der Evolutionstheorie mit dem muslimischen Glauben hinwiesen.

Es sollte daher zu einem modernen Lehrplan in einem muslimischen Land gehören, dass die Evolutionstheorie auf wissenschaftlicher Grundlage – inklusive der Kritik an ihr – gelehrt wird, damit sich die Schüler eine eigene Meinung zu ihr bilden können, so Akyol im Online-Magazin “Al-Monitor”. “So ein Lehrplan wäre nicht einmal gegen das verkündete Ziel der Regierung, eine ‘fromme Generation’ zu schaffen. Er würde lediglich aus frommen Schülern gebildete fromme Schüler machen. Und es ist besser, fromm und gebildet zu sein, als fromm und ungebildet.”

Die Reform der Lehrpläne sehen viele als ein weiteres Gefecht im Kulturkampf zwischen Religiös-Konservativen und Säkularisten in der Türkei. Bestärkt werden die Säkularisten in ihrer Annahme durch den Umstand, dass im Rahmen der Lehrplanreform auch Inhalte gestrichen werden sollen, die sich auf den Laizismus und die Reformen von Staatsgründer Atatürk und beziehen. Seit dem gescheiterten Putschverusch vom 15. Juli treibt die AKP-Regierung den Umbau des Bildungssystem unter dem Titel “Proje Okul” mit neuem Elan voran.

Auch der Streit um die Evolutionstheorie war bereits mehrfach Teil dieses Kulturkampfes. So hatte die Türkische Anstalt für Wissenschaftliche und Technologische Forschung TÜBİTAK die Chefredakteurin ihres Monatsmagazins entlassen, weil sie Charles Darwin anlässlich des von der UNESCO ausgerufenen Darwin-Jahres auf das Titelbild der März-Ausgabe abbildete. 2013 ordnete die Leitung der Wissenschaftsanstalt an, keine Bücher mehr über Darwin oder die Evolutionstheorie zu publizieren.