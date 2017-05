Ein Herz für Tiere

Hallo liebe Tierfreunde,

gerade in der Türkei, in einem Land in dem das Leben eines Hundes nichts wert ist, die oftmals nur als ausgesetzte Tiere dahin vegetieren, ist es wichtig, dass diejenigen Hilfe bekommen.

Ich Martina Koch & mein Lebensgefährte Markus Pass , sind vor 2 Jahren aus Deutschland in die Türkei ausgewandert und Leben in Alanya. Anfangs haben wir Straßentiere gefüttert und seit letztes Jahr haben wir 14 Fellnasen (2 Mama’s mit Babys, 3 zurückgelassene Welpen) und 8 Katzen bei uns aufgenommen.

Wir sind kein Verein und finanzieren es aus eigenen Mitteln. Wir nehmen Kranke, Mamas mit ihren Babys, hilfsbedürftige, misshandelte, ausgesetzte Tiere auf, die „draußen“ keine Überlebenschance haben.Die Tiere werden gesund gepflegt, geimpft, mehrmals entwurmt & kastriert.

Wir sind auf Unterstützung von Futterspenden, Medikamente, Futterpaten und Endstellen angewiesen. Über jede finanzielle Hilfe ist Tierparadies Koch dankbar. Zur Zeit benötigen wir im Monat 14 Säcke Futter, dazu kommt die ärztliche Versorgung.

Nun müssen unbedingt alle Fellnasen kastriert & gechipt werden. Da sind wir auf Spenden angewiesen.

Facebook: Martina Koch

Fb-Gruppe: Tierparadies Koch

E-Mail: mkoch1105@gmail.com