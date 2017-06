Fast Anschlag auf in Mekka – Kurz vor Ende des heiligen Monat Ramadan

Der Terror kennt keine Religion, keine unschuldigen Zivilisten, keine Grenzen. Das zeigte der gl端cklich vereitelte Anschlag in Mekka, direkt vor der heiligen Kaaba. Sicherheitskr辰fte konnten knapp einen Anschlag vereiteln, der wom旦glich tausendfaches Leben gekostet h辰tte. Denn die Muslime sind zu Aber-Millionen in Mekka, um in der heiligen Fastenzeit Ramadan, dem wichtigsten Monat im Islam an der Quelle ihrer Religion zu Allah, zu Gott zu beten.

Dabei konnte der Selbstmordattent辰ter dennoch die Bombe z端nden und ein Geb辰ude niederreissen. Insgesamt 11 Personen wurden bei dem Anschlag zum Teil schwer verletzt. Die genauen Hintergr端nde sind zwar noch nicht bekannt, aber die Zeichen deuten auf einen Anschlag der Kategorie IS, denn in diese Orte, die durch die arabischen Beh旦rden streng 端berwacht werden, gelangt man nur aufgrund der muslimischen Konfession.

Vergangenen Ramadan Anschlag in Medina, heute in Mekka

Im vergangenen Jahr war ein 辰hnlicher Anschlag im Ramadan ver端bt worden. Damals war das Ziel die zweite heilige Stadt des Islam, Medina. Dort, unmittelbar vor dem Grabmal des Propheten Mohammed (fsm) ging eine Bombe los und riss zahlreiche Menschen aus dem Leben. Dieses Mal konnte eine gr旦ere Katastrophe verhindert werden.

IS will Kaaba zerst旦ren

Warum sind die heiligsten islamischen St辰dte, in denen Propheten beerdigt sind und die heiligsten Reliquien sich befinden, Zielscheibe von IS- Terroristen? Die Frage l辰sst sich, 辰hnlich wie bei allen anderen Anschl辰gen weltweit, nicht beantworten. Aber zu den Beweggr端nden bei diesen speziellen Zielen handelt es sich um die Weltanschauung des IS. Sie sehen in diesen Orten „bid卒a“, also aus islamischer Perspektive frei erfundene Dinge, die unislamisch seien. Deshalb hat der IS bereits seit seiner Gr端ndung auf die Agenda geschrieben, die heiligen St辰dte in Grund und Boden zu reien. Sie haben den krankhaften Glauben daran damit die Muslime vor unislamischen Sitten zu befreien.