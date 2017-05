Frau und Mutter sein am Muttertag in der Türkei

Nach dem gescheiterten Putschversuch des 15. Juli 2016 verwandelte sich die T端rkei in ein Zentrum von Menschen, die von der S辰uberung seitens des Staates schikaniert werden. Die regierende Partei der T端rkei und Pr辰sident Recep Tayyip Erdoan beschuldigen die G端len Bewegung hinter dem Putsch des Milit辰rs zu stecken. Das hat Konsequenzen. Die Regierung startete eine S辰uberungswelle, die darauf abzielt Sympathisanten der Bewegung in staatlichen Institutionen zu s辰ubern, ihre wichtigen Figuren zu qu辰len und zu verhaften.

Tausende von Frauen in der T端rkei, davon viele mit Kleinkindern, wurden in der T端rkei als Teil, der vom Staat geleiteten systematischen Kampagnen, um Kritiker und Gegner einzusch端chtern und zu verfolgen, zu Opfern von beispiellosen Repressionen, Folter und Misshandlungen in Haftanstalten und Gef辰ngnissen.

Mehr als 17.000 Frauen wurden verhaftet. In manchen F辰llen sogar unmittelbar nach der Geburt ihres Kindes und bevor sie 端berhaupt eine Chance hatten sich zu erholen. Viele unter ihnen wurden w辰hrend eines Gef辰ngnisbesuches ihrer verhafteten M辰nner festgenommen…

Tausende von Frauen wurden aufgrund falscher Beschuldigungen verhaftet und leiden in Haft unter Einschr辰nkung ihres Besucherrechts, einem unzureichenden Zugang zu ihren Rechten und Gesundheitsf端rsorge…

Schlechte Bedingungen in t端rkischen Gef辰ngnissen und Haftzentren verursachten Komplikationen f端r werdende M端tter oder M端tter mit Neugeborenen. Ihnen werden erforderliche Ern辰hrung, Vitamine, Medizin, richtige Pflege und Hilfe w辰hrend oder nach der Schwangerschaft verwehrt. Des Weiteren ist ihnen auch verboten, sich in die f端r das eigene als auch f端r das Wohlbefinden des Babys zu sorgen.

Aye B端y端kgezirici

Ayse B端y端kgezirici, eine Krankenschwester, wurde zu einem weiteren Opfer von Erdoans Verfolgung in der T端rkei. W辰hrend ihrer Schwangerschaft, verordnete ein Staatsanwalt in der nordwestlichen Provinz Kocaeli ihre Haft als Teil einer Anklage. Das Gericht veranlasste ihre Freilassung unter richterlicher Aufsicht, mit der Bedingung sich drei Tage in der Woche bei der Polizei zu melden. Unter Zwang und Druck brachte B端y端kgezirici ihr Baby vorzeitig zur Welt. rzte mussten, den Jungen, genannt Yavuz Selim, auf einer konstanten Basis 端berwachen und aufgrund seiner An辰mie mit regelm辰igen Injektionen w旦chentlich behandeln.

W辰hrend sowohl die Mutter als auch das Baby behandelt wurden, verordnete ein weiterer Staatsanwalt, diesmal aus der Provinz Tekirda, eine Untersuchung aufgrund 辰hnlicher Anklagen und stellte einen Haftbefehl f端r den 15. Februar 2017 aus. Ihr Anwalt forderte die Entscheidung f端r ung端ltig zu erkl辰ren, da bereits ein 辰hnlicher Fall mit den gleichen Belastungen bereits im Gange war. Dar端berhinaus wurde ein Arztbericht vorgelegt, der besagte, dass sowohl ihre als auch die Gesundheit des Babys es erforderten in ihrer Heimatstadt zu bleiben. Doch der Staatsanwalt Sedat Tas bestand auf ihre Haft und sie wurde zwei Tage lang mit dem Baby in polizeiliche Gewahrsam genommen. Sp辰ter wurden sie und das Baby in einem gepanzerten Fahrzeug vier stundenlang von Balikesir nach Tekirdag transportiert. B端y端kgezirici wurde ebenso von ihren zwei anderen Kindern im Alter von 9 und 13 Jahren getrennt. Bez端glich ihres gegenw辰rtigen Statutes und ihrer Gesundheit sind keine Informationen vorhanden.

zlem Meci

Am 3. November 2016 wurde zlem Meci, eine Lehrerin, in der westlichen Provinz Izmir wegen Terror- und Putschanschuldigungen verhaftet. Zum Zeitpunkt der Verhaftung war sie sechs Monate schwanger. Ihre Petitionen zur Freilassung aufgrund ihrer Schwangerschaft wurden abgelehnt. Meci brachte am 15. Februar 2017 im Aliaga Krankenhaus ihr Baby zur Welt, w辰hrend sie sich im Gef辰ngnis von Izmir Aliaga noch in Untersuchungshaft befand. Unmittelbar nach der Geburt wurde ihr, ihr Baby ohne ihre Zustimmung weggenommen und in ein Krankenhaus in der Stadt Menemen geschickt, etwa 36 Kilometer von Aliaga entfernt. Ihr wurde nicht nur ihr m端tterliches Recht ihr neugeborenes Baby zu umarmen, geraubt, sondern auch ihre Familie wurde erst am n辰chsten Tag 端ber die Geburt informiert. Meci als auch ihrer Familie wurden keine Erkl辰rungen gemacht.

Hacer Korucu

Am 30. Juli 2016 kam die Polizei urspr端nglich, um den Journalisten B端lent Korucu, Chefredakteur der kritischen nationalen Tageszeitung ,,Yarina Bakis“, von der Regierung im Juli stillgelegt, festzunehmen. Stattdessen nahmen sie aber seine Frau Hacer, nur zwei Wochen nach dem gescheiterten Putsch, fest. Die Botschaft, die die Polizei schickte, war klar: Sie werde als Geisel gehalten, bis sich ihr Mann bereit erkl辰ren w端rde sich zu ergebe.

Hacer, f端nffache Mutter, die nichts mit Journalismus zu tun hatte, wurde am 9. August 2016 offiziell verhaftet. Sie befindet sich seither grundlos in Haft. Die Polizei besuchte mehrmals das Haus der Korucus und bedrohte sogar ihre Kinder mit Gef辰ngnisstrafen. Die EU-Kommission forderte die T端rkei auf, Menschenrechte im Falle der Verhaftung der Frau von Journalist B端lent Korucu zu respektieren.

Nejla Akda

Nejla Akda und ihr Mann arbeiteten als Lehrer an einer 旦ffentlichen Schule in der nordwestlichen Provinz Edirne, bis die Regierung eine massive S辰uberung der Mitgliedern der G端len-Bewegung, basierend auf erfundenen Anklagen, startete. Nejla wurde am 30. August 2016 festgenommen, sp辰ter aber freigelassen, um sich um ihre kranke 86-j辰hrige Mutter Fahriye Asrak, die unter Herzprobleme litt, als auch gel辰hmt und bettl辰gerig war und ihrem 83-j辰hriger Vater, chronischer Herzpatient mit hohen Blutzucker, zu k端mmern. Nejla’s Ehemann hatte das Hause verlassen, um nach einem Job zu suchen. Nach der Durchsuchung ihres Hauses am 30. August wurde aber nichts mehr von ihm geh旦rt.

Akda wurde am 27. Januar 2017 erneut festgenommen, als die Polizei das Haus 端berfiel, in dem sie mit ihren drei Kindern und 辰lteren Eltern lebte. Sie zeigte die medizinischen Berichte ihrer Mutter vor und teilte der Polizei mit, dass sie eine kranke Mutter und drei Kinder habe, um die sie sich k端mmern m端sse. Die Polizei sagte, sie w端rde erst dann freigelassen werden, wenn ihr Mann sich ergebe. Akdag wurde drei Tage sp辰ter offiziell verhaftet und nach drei Tagen Haft in Untersuchungshaft gebracht. Ihre Mutter starb nur 10 Tage nach der Inhaftierung ihrer Tochter. Die beiden Kinder von Akdag weigern sich nach der zweimaligen traumatischen Untersuchung der Polizeirazzien in ihrem Haus und der Abwesenheit beider Eltern, zur Schule zu gehen.

Von schweren k旦rperlichen Repressalien gekennzeichnet

Der Missbrauch von Frauen und Kindern reicht von sexuellem Missbrauch bis hin zu k旦rperlicher Folter und Misshandlung. Schwangere, 辰ltere und kranke Frauen als auch Frauen mit Babys wurde der Zugang zur Gesundheitsversorgung verweigert, ihre Besuchsrechte wurden ignoriert und sie wurden mit der Verfolgung anderer Familienmitglieder, einschlielich ihrer Kinder, bedroht. Diese unmenschliche Behandlung hinterl辰sst bei vielen Frauen und Kindern Spuren, die in manchen F辰llen dauerhafte Wirkung auf ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit haben kann.

Diese Frauen haben gerade am Muttertag besseres verdient. Nichts desto trotz w端nsche ich all den M端ttern dieser Welt alles erdenklich Gute zum Muttertag

