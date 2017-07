Die Bundesregierung wird einen Kurswechsel im Umgang mit der T端rkei vornehmen. Dies k端ndigte Vize-Kanzler und Auenminister Sigmar Gabriel am Donnerstag in einer Pressekonferenz an. Der Kurswechsel ist eine Reaktion auf die Inhaftierungen von Menschenrechtlern und Journalisten in der T端rkei.