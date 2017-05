In diesen Tagen bereiten sich Muslime weltweit auf ihren heiligen Fastenmonat Ramadan vor. Er ist der bedeutendste von drei heiligen Monaten im Islam, und zu diesen drei Monaten geh├Âren jeweils auch besondere heilige N├Ąchte. Bevor nun heute die Fastenzeit Ramadan beginnt gibt es die heilige BeraÔÇÖat-Nacht. Die letzte Station vor dem Sultan aller Monate.

ÔÇ×Ich freue mich endlich mal diese Nacht heute Abend zu begehen, weil ich seit letztes Jahr darauf warte, alle meine S├╝nden, die ich dieses Jahr begangen habe heute Abend rein zu waschen, weil ÔÇ×Bera`atÔÇť hei├čt f├╝r mich pers├Ânlich, auch terminologisch Freispruch, Erl├Âsung.ÔÇť┬áCemil Tastan ist ein in Deutschland geborener und in Deutschland ausgebildeter Imam. Er ist nicht aus der T├╝rkei entsandt, um hier als Imam t├Ątig zu sein. Er hat die Imamlehre seines Ordens abgeschlossen. Dazu z├Ąhlte jedoch ein 2 j├Ąhriger Aufenthalt in den Ordensh├Ąusern in Istanbul. Wie viele andere Muslime bittet er in dieser besonderen Nacht von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang um die Vergebung seiner S├╝nden. Denn f├╝r Muslime ist Gott in dieser Nacht┬á besonders gro├čz├╝gig. Davon ist auch Imam Tastan┬á├╝berzeugt: ÔÇ×Nat├╝rlich, klar. So eine Art Inventur. Die S├╝nden, die ich in dem ganzen Jahr leider begangen habe, wissend, oder unwissend; heute habe ich die M├Âglichkeit, die Chance mich hinzusetzen und Allah anzuflehen, anzubeten: O Herr, vergebe mir bitte alle meine S├╝nden.ÔÇť

Heilige N├Ąchte im Islam gute Gelegenheit f├╝r privaten R├╝ckzug

Auch f├╝r die Muslimin Serap G├╝ler, eine CDU- Abgeordnete im NRW-Landtag in D├╝sseldorf, ist die BeraÔÇÖat-Nacht jedes Jahr ein pers├Ânlich wichtiges Datum: ÔÇ×Durch Gebete an Gott, sich von ihren S├╝nden rein zu waschen und dementsprechend ist die Bedeutung auch bei mir gro├č.ÔÇť Die Vergebung der S├╝nden versteht sie f├╝r sich als eine Art Befreiung. Denn auf diese Weise hat man die M├Âglichkeit, jedes Jahr immer wieder sein Leben neu zu gestalten. ÔÇ×Ich glaube auch, dass das Bewusstsein, dass man eine Schuld von sich wirft, etwas was man als S├╝nde definiert hat, das man durch das Gebet Bu├če leistet, nichts anderes ist ja Sinn und Zweck dieser Nacht, kann sehr erl├Âsend und befreiend seinÔÇť erl├Ąutert die Politikerin, die in ihrem beruflichen Alltag und vor allem in der hei├čen Wahlkampfphase f├╝r die bevorstehenden NRW Landtagswahlen an diesem Sonntag kaum noch Zeit ├╝brig hat f├╝r spirituellen R├╝ckzug.

Wie Muslime sich auf diese BeraÔÇÖat-Nacht vorbereiten und wie sie sie verbringen, ist unterschiedlich. Ali Bas, der NRW- Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Arbeitskreises Gr├╝ner Muslime, verbringt die Zeit am liebsten mit guten Freunden. Auch er ist momentan im Wahlkampf f├╝r den Wiedereinzug ins nordrhein-westf├Ąlische Parlament, aber diese Gelegenheit mal abzuschalten will er unbedingt nutzen. ÔÇ×Erst Abendessen im Restaurant, dann Moscheebesuch. Die Moscheen bieten ja in der Regel auch ein besonderes Programm an in dieser Nacht, wo Koran rezitiert wird und auch gebetet wird und das ist eine besondere Atmosph├Ąre.ÔÇť Ali Bas sch├Ątzt die BeraÔÇÖat-Nacht, aber auch andere spirituell bedeutende Tage im islamischen Kalender auch deshalb, weil es in dieser Zeit m├Âglich ist, einmal v├Âllig aus dem sonst ├╝blichen t├Ąglichen Rhythmus auszusteigen. ÔÇ×Mir macht das pers├Ânlich Spa├č, diese M├Âglichkeit zu nutzen, um aus dem Alltag mal auszuklinken. Mein beruflicher Alltag ist schon sehr voll mit Terminen und auch mit sehr weltlichen Themen. Dann da mal rauszugehen ist f├╝r mein pers├Ânliches Befinden sehr wichtig.ÔÇť

Ein Imam ist nur Imam, weil er vorbetet

Direkt nach Sonnenuntergang wird das Abendgebet verrichtet. Anschlie├čend sprechen Muslime┬á ein langes Gotteslob das Tesbih-Gebet. Knapp eine halbe Stunde dauert es. Da es in der BeraÔÇÖat-Nacht darum geht, dass Gott die S├╝nden vergibt, sollt auch jeder, der um diese Vergebung bittet, selbst bereit sein, anderen zu vergeben. Es ist daher eine gute Gelegenheit in dieser Nacht auch mit den Menschen zusammen zu sein, denen man sonst vielleicht lieber aus dem Weg geht.

ÔÇ×Weil, wenn Allah uns vergibt, wer sind wir Menschen, dass wir anderen Menschen nicht vergeben?ÔÇť Cemil Tastan legt aber Wert darauf, dass dies genauso auch f├╝r einen Imam gilt. Zwar genie├čen Imame unter Muslimen einen besonderen Respekt, aber – so betont Tastan – gerade die BeraÔÇÖat-Nacht kann noch einmal deutlich machen, dass ein Imam letztlich nur ein Muslim wie jeder andere ist. ÔÇ×Ein Imam ist in dieser Nacht nur ein Imam, weil er vor der Gemeinde vorbetet und vor dem Gebet eine Predigt h├Ąlt, ├╝ber diese Nacht. Nachdem er zuhause angekommen ist, ist ein Imam kein Imam mehr, sondern er ist ein Individuum vor Allah, vor Gott. Auch ein Imam muss um Vergebung bitten.ÔÇť

Auch nach der Moschee weiter zu Gott beten

Nach der Zeremonie in der Moschee haben die Muslime dann zu Hause die Gelegenheit bis vor Sonnenaufgang ihre F├╝rbitten an Gott zu richten. Um die ganze Nacht durchzuhalten, ist es ├╝blich, dies mit anderen zusammen zu tun. ÔÇ×ÔÇŽ Das ist Tradition geworden. Wir treffen uns direkt nach der Moschee mit Freunden, um uns direkt zu motivieren: Hej, komm. Las uns echt bis zum heutigen Morgen durchziehen. Denn, wie sagen die Christen? Der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach. Deshalb musst du halt durchziehen, damit du am Ende die Erl├Âsung bekommst.ÔÇť