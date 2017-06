Islamischer Schatz in Bretterverschlag – Millionenerbe zurÃ¼ckgegeben

Kunstvolle Zeichnungen, Schriften, mit Gold unterlegt – Jahrhunderte altewertvolleislamischeHandschriften. Erben eines iranischen Kunstsammlers bekommen sie nun zur端ck. Ein Millionenschatz, entdeckt in einem M端nchner Bretterverschlag.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses, abgetrennt nur mit Holzlatten, lagerte der Millionenschatz in Koffern und Taschen versteckt. Vor knapp f端nf Jahren fanden Kunstfahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) im M端nchner Stadtteil Zamdorf jahrhundertealteislamischeHandschriften, Zeichnungen und prachtvolle Koran-Exemplare, kunstvoll mit Blattgold unterlegt und mit Farben aus Muscheln und Pflanzen koloriert. Sie stammten aus dem Besitz eines iranischen Kunstsammlers, der zur端ckgezogen in M端nchen lebte.

Der Schatz war nach seinem Tod 1997 verschwunden. Knapp 20 Jahre sp辰ter haben die Ermittler am Donnerstag 174 Schriften und B端cher im Wert von etwa drei Millionen Euro an die Erben 端bergeben. 束Es war eine lange Zeit der Ermittlungen notwendig, um die unterschlagenen Gegenst辰nde zur端ckzugeben, sagt LKA-Vizepr辰sidentin Petra Sandles. Dabei fehlen weiter St端cke, Gegenst辰nde im Wert von einer Million Euro wurden verkauft und eine Gedichtsammlung des Dichters Hafis aus dem 14. Jahrhundert, allein eine Million Euro wert, blieb verschollen.

Ihr Onkel sei ein leidenschaftlicher Sammler gewesen, sagt die Nichte, Mina Jafarzadah Ghazy. DieSch辰tze, die er mit gr旦ter Fachkenntnis kaufte und ersteigerte, habe er in seiner Wohnung aufbewahrt. 束Er hat in 45 Jahren einen unglaublichen Bestand an Kulturg端tern angeh辰uft損, sagt auch LKA-Kunstfahnder Dieter S旦lch.

Der Kunstsammler, der 1962 nach Deutschland kam und die Sammlung mit seinem Vater aufgebaut hatte, habe seineSch辰tze端ber alles geliebt. Nur selten habe der kinderlos und alleine lebende Mann seine Sammlung jemandem gezeigt, sagt der von den Angeh旦rigen beauftragte Privatdetektiv, Erhard Reuther. Und f端gt hinzu: 束Ein Sonderling.損 Da werden Erinnerungen an den Kunstsammler Cornelius Gurlitt wach. Doch der Iraner wusste sein Verm旦gen zu nutzen. Immer wieder versteigerte er St端cke bei Auktionen, fuhr teure Autos und kleidete sich gediegen.

Nur weil er wichtige St端cke seiner Sammlung fotografiert und dokumentiert hatte, wussten die Erben – Geschwister, Neffen und Nichten – um das Verschwinden. 束Nachdem die Erben festgestellt hatten, dasswertvolleSt端cke fehlten, hat man mich beauftragt損, berichtet Reuther, einst in der LKA-Staatsschutzabteilung t辰tig. Das LKA schaltete er dann auch ein, als sich sein Verdacht erh辰rtete: Einer der beiden M辰nner, die sich um den 86 Jahre alten Kunstsammler vor dessen Tod k端mmerten, k旦nnte der T辰ter sein. Durchsuchung, Festnahme, Sicherstellung derSch辰tze. Das Landgericht M端nchen I verurteilte den Mann im M辰rz zu einer Bew辰hrungsstrafe.

Zwei pr辰chtige Koran-Exemplare bekommt nun nach dem Willen des Gestorbenen das Bastan-Museum in Teheran. Zwei B端cher 端berlieen die Erben der Bayerischen Staatsbibliothek f端r ihre Hilfe bei der Identifizierung der Objekte. Die Staatsbibliothek will die Werke online zug辰nglich machen. 束Damit werden die Werke weltweit sichtbar und nutzbar損, sagt Generaldirektor Klaus Ceynowa.

Der Groteil der Kulturg端ter geht an die Erben. M旦glicherweise wird der iranische Staat pr端fen, ob er Anspr端che hat. Dass sich andere Eigent端mer melden, ist unwahrscheinlich. Alle St端cke seien 端berpr端ft, sagt S旦lch. Bei keinem habe sich eine illegale Herkunft ergeben.

Von Sabine Dobel, dpa