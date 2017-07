Konsularische Betreuung fÃ¼r Amnesty-Menschenrechtler

Der bei einem Workshop f端r Menschenrechtler in Istanbul festgenommene Deutsche kann konsularisch betreut werden. Mitarbeiterinnen des Generalkonsulats in Istanbul h辰tten ihn am Donnerstag besucht, hie es am Freitag aus dem Ausw辰rtigen Amt.

Der Mann hatte als Referent an einer Veranstaltung zum Thema Informationssicherheit teilgenommen. Die Polizei hatte ihn, einen schwedischen Referenten und acht t端rkische Menschenrechtler am Mittwoch festgenommen. Zu den Gr端nden f端r die Festnahme des Deutschen machte die Bundesregierung keine Angaben. Nach Angaben der Vereinten Nationen wird gegen die Gruppe wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer Terrororganisation ermittelt.

Unter den Festgenommenen ist auch die Leiterin der t端rkischen Sektion von Amnesty International, Idil Eser. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation wurden einige der Festgenommenen wegen des Verdachts der 束Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation損 verh旦rt. Dieser Vorwurf sei 束l辰cherlich und ohne jede Grundlage損, erkl辰rte Amnesty.

International w辰chst die Sorge um die Menschenrechtsaktivisten. 束Wir bef端rchten, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit gefoltert oder auf eine andere Art grausam und entw端rdigend behandelt werden損, sagte die Sprecherin des UN-Hochkommissariats f端r Menschenrechte, Liz Throssel, am Freitag in Genf.

US-Botschaft: 束tief besorgt損 端ber die Festnahme

Die US-Botschaft in Ankara erkl辰rte sich 束tief besorgt損 端ber die Festnahme der Menschenrechtler. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, B辰rbel Kofler, appellierte an die t端rkische Regierung, 束unverz端glich Klarheit 端ber die Gr端nde der Festnahmen zu schaffen und die Vorw端rfe in einem z端gigen, rechtsstaatlichen Vorgaben entsprechenden Verfahren aufzukl辰ren損.

Seit dem Putschversuch im Juli 2016 sind in der T端rkei acht Deutsche inhaftiert worden. Vier von ihnen sind deutsch-t端rkische Doppelstaatler wie der 束Welt損-Korrespondent Deniz Y端cel. Der in Istanbul festgenommene Referent hat keinen t端rkischen Pass.

Gegen Y端cel war am 27. Februar Haftbefehl erlasen worden. Der Staatsminister im Ausw辰rtigen Amt, Michael Roth (SPD), verlangte im Fall Y端cel eine Anklageschrift. Der Freitagsausgabe der Zeitung 束Die Welt損 sagte er: 束Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verlangt eine Anklageschrift, die die erhobenen Vorw端rfe konkret benennt. Bislang haben wir nur Vorverurteilungen von Regierungsverantwortlichen geh旦rt, die ihn pauschal als Spion oder Terroristen diffamieren.損

Der t端rkische Pr辰sident Recep Tayyip Erdogan hat Y端cel 旦ffentlich beschuldigt, ein Terrorist und deutscher Spion zu sein. Alle Appelle der Bundesregierung, den Journalisten freizulassen, waren vergeblich.