Lailat al-Qadr: Muslime begehen die Nacht der Bestimmung

Der muslimische Fastenmonat Ramadan neigt sich so langsam dem Ende zu. Am Sonntag werden Muslime in aller Welt das sogenannte „Ramadan-Fest“ feiern. Doch vor diesem Fest gibt es noch eine ganz besondere Nacht für Muslime: Die Lailat al-Qadr (dt. Nacht der Bestimmung).

Nach der Überlieferung wurde dem Propheten Mohammed in dieser besonderen Nacht im Fastenmonat Ramadan zum ersten Mal durch den Erzengel Gabriel ein Teil des Korans überliefert. Diesen Aspekt könne man im Koran nachlesen, sagt der Imam Abdullah Soyhan: „…im Koran können wir in der Sure el-Kadr nachlesen, dass genau in dieser Nacht der Koran herabgesandt wurde.“ Dabei frage Allah den Propheten: „O Prophet, weißt du auch wirklich was diese Nacht ist? Nicht nur der Koran wurde herabgesandt, sondern auch die Engel und der Heilige Geist. Diese Nacht ist heiliger als tausend Nächte.“ Dieser Koranvers ist der Grund dafür, warum Muslime dieser Nacht einen ganz besonderen Wert beimessen und entsprechend spirituell begehen.

Muslime verbringen diese Nacht mit Gebeten

In dieser Nacht beten Muslime mehr als sonst, lesen den Koran im Original und in der Übersetzung, sprechen ganz besondere Bittgebete aus. Schließlich soll in jener Nacht jede gute Tat viel mehr Wert sein als sonst. Viele verbringen diese Nacht in einer Moschee in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Andere verbergen sich im Privaten vor den Reizen des Alltags und versuchen intensiv Gott anzurufen.

At-Tirmidhî überlieferte in seinem Werk Sunan At-Tirmidhî, eine Frage von Aisha, der heiligen Ehefrau des Propheten: „Ich sagte: »O Gesandter Allâhs, wenn ich wüsste, welche Nacht die Nacht der Bestimmung wäre, was würde ich in ihr sagen?« Er (fsm) antwortete: »Sag: O Allâh, Du bist wahrhaftig vergebend und edelmütig, liebst die Vergebung, so vergib mir!«“Dieses besondere Bittgebet anlässlich dieser heiligen Nacht lautet auf arabisch: „Allahumma innaka ´afuwwun kerimun tuhibbul ´afwa fa´fu anni“

Wann ist die Lailat al-Qadr?

Zwar wird die Lailat al-Qadr, meist in der 27. Nacht des Ramadan vermutet. Aber ob die „Nacht der Bestimmung“ tatsächlich jedes Jahr auch in der 27. Nacht des Ramadan ist, ist unklar: „Lailat al-Qadr, die Nacht der Bestimmung. In den Kalendern ist es datiert, dass sich die Nacht der Kadr in der 27. Nacht befindet. Doch der Prophet hat schon damals empfohlen, sie in den letzten 10 Tagen des Fastenmonats zu suchen. Sie ist versteckt wie eine Perle“.

Die Gelehrten sind sich einig, dass sie sich nicht einig sind, in welcher Nacht sich explizit die Kadr Nacht befindet. Deshalb sollte sich jeder Muslim, ganz wie es ihr Prophet empfiehlt, darauf so vorbereiten, dass jede Nacht in den letzten zehn Tagen des Ramadan die Nacht des Kadr sein könnte.“, sagt Imam Soyhan. Auch die 27. Nacht geht zurück auf Aussagen des Propheten Mohammed (Hadithe), wonach Muslime die „Nacht der Bestimmung“ aber ganz besonders in der 27. Nacht suchen sollten. Es gibt aber auch andere Hadithe, in der es heißt, man solle diese besondere Nacht in den letzten zehn Nächten an ungeraden Daten suchen. Deshalb beziehen sich auch viele Muslime auf diese Nacht und versuchen die letzten Nächte des Ramadan mit Gebeten zu verbringen.

Einigkeit unter Muslimen

Die andere Besonderheit dieser Nacht ist, dass sich die Muslime weltweit nicht über die Existenz jener Nacht streiten. Während andere besondere Tage und Nächte von bestimmten Muslimen nicht anerkannt werden, gibt es in der Lailat al-Qadr keine Uneinigkeit.

Die Sure al-Kadr von einem Imam der Kaba vorgetragen