Unter dem Vorwurf der Verbindungen zur G端len-Bewegung sind 42 Mitarbeiter von zwei Istanbuler Universit辰ten festgenommen worden. Im Zuge der immer weiter ausartenden S辰uberungswellen der t端rkischen Regierung hat es erneut einen Mitglied der republikanischen Oppositionspartei CHP getroffen. Der Universit辰ts-Dozent und regierungskritische Politikwissenschaftler Koray Caliskan wurde zu Hause von der Polizei aufgesucht und festgenommen. Caliskan schreibt auch f端r die linksgerichtete Zeitung 束Birg端n損.

Nach Angaben von BBC Turkey wurde Caliskan wegen der Nutzung der Messenger App ByLock verd辰chtigt, Mitglied der sogenannten FET zu sein. FET ist der Kampfbegriff der t端rkischen Regierung, erstmals durch den t端rkischen Staatspr辰sidenten Recep Tayyip Erdogan ausgerufen, um die Hizmet, bzw. die G端len-Bewegung als eine Terrororganisation zu stigmatisieren. In Europa und in Deutschland hat dieser neologistische Kampfbegriff Erdogans keinen Gegenwert. Auch deutsche Gerichte haben in zahlreichen Gerichtsprozessen bereits verdeutlicht, dass eine solche Terrororganisation in Deutschland nicht existiere. Lesen Sie mehr dazu im Solinger Tageblatt

Koray Caliskan ist Akademiker, schaffte den Sprung ins Parlament nicht

Der Akademiker Koray Caliskan kandidierte in 2015 f端r den Einzug ins t端rkische Parlament in Ankara, schaffte es aber wegen der schlechten Leistung seiner CHP nicht. F端r seine Kandidatur trat der Akademiker zwischenzeitlich von seiner Position in der Universit辰t zur端ck.

Akademiker und Mediziner als Zielscheibe wegen Putsch?

An der Medeniyet Universit辰t seien unter anderem 19 Professoren der medizinischen Fakult辰t festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft habe insgesamt f端r 72 Universit辰tsmitarbeiter die Festnahme angeordnet.

Die t端rkische F端hrung macht die Bewegung um den in den USA lebenden muslimischen Gelehrten Fethullah G端len f端r den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich. Ohne allerdings daf端r jegliche Beweise vorzulegen. Das gesprochene Wort des t端rkischen Staatspr辰sidenten wird dabei als Beleg angenommen. Seitdem gehen die Beh旦rden deshalb gegen vermeintliche G端len-Anh辰nger vor.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, die Staatsanwaltschaft habe zudem f端r 43 aktive oder ehemalige Mitarbeiter des B端ros des Ministerpr辰sidenten die Festnahme angeordnet. Ihnen werde ebenfalls Verbindungen zur G端len-Bewegung vorgeworfen.

dpa/dtj