Mit dem Fahrrad von Istanbul nach Stuttgart

Thomas Bormann (58), bis zum vergangenen Herbst ARD-H├Ârfunkkorrespondent in Istanbul und nun Redakteur beim┬áSWR in┬áStuttgart, hat sein Fahrrad am Bosporus stehen lassen. Am Freitag holte er den Drahtesel schlie├člich aus Istanbul ab – und machte sich auf eine 2800-Kilometer-Tour ins Schwabenl├Ąndle. ┬źIch hoffe, meine Knie und Gelenke halten durch┬╗, sagte Bormann vor seiner Abfahrt. Vier Wochen plant der Journalist f├╝r seine Tour nach Stuttgart ein, die ihn ├╝ber Bulgarien, Serbien, Kroatien, Slowenien, ├ľsterreich, Italien und dann ├╝ber die Alpen wieder nach ├ľsterreich f├╝hren soll.

Ziel der ersten Etappe am Freitag war Silivri westlich von Istanbul, wo der ┬źWelt┬╗-Korrespondent Deniz Y├╝cel in Untersuchungshaft sitzt. ┬źDa bleibt einem die Freude im Hals stecken, wenn mein Kollege Deniz Y├╝cel nebenan im Gef├Ąngnis schlafen muss┬╗, sagte Bormann. Ihm kam die Idee zu der Tour, als er die Teilnehmer eines Radrennens von London nach Istanbul sah. ┬źDas hatte mich beeindruckt. Der Sieger hatte nur acht Tage von London bis Istanbul gebraucht.┬╗ Das sei allerdings kein Ma├čstab f├╝r ihn – auch wenn er f├╝r seine Tour trainiert habe.

Seine Erlebnisse auf der Fahrrad-Reise will Bormann in einem SWR-Blog festhalten. Der Titel: ┬źTour de Kontinentle┬╗. Um den Blog von Bormann zu verfolgen, klicken Sie hier!

Auch der Berliner Journalist Ismail ├çevik radelte bereits eine ├Ąhnliche Strecke k. 2011, zum 50. Jahrestag des deutsch-t├╝rkischen Anwerbeabkommens, fuhr er von Berlin nach Ankara. Mit der Aktion beabsichtigte er, einen Beitrag f├╝r die deutsch-t├╝rkische-Freundschaft zu leisten. Seine Erfahrungen hielt er in einem Video-Blog fest:

Quelle: Youtube –┬á─░smail ├çevik

dpa/dtj