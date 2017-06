Osmanische Tradition wiederbelebt: Baklava-Fest in Istanbul

Baklava ist die wohl bekannteste t端rkische S端speise, die es gibt. Ein Grund f端r den Ruhm des Baklava mag auch an der traditionellen Liebe der T端rken zu dieser S端speise liegen. Wie traditionell die Baklava-Liebe ist, haben die Istanbuler bei einem ganz besonderen „Baklava-Fest“ gezeigt. Vergangenen Dienstag wurde in Istanbul zum dritten Mal das „Baklava-Fest“ gefeiert. Dieses Fest geht zur端ck auf eine alte osmanische Tradition, die immer im muslimischen Fastenmonat Ramadan stattfand.

20.000 Packungen Baklava verteilt

Im Rahmen des Fests schlenderte eine 80-k旦pfige Gruppe in osmanischer Tracht durch die Straen Istanbuls. Touristen und die Istanbuler Bev旦lkerung haben im Rahmen des Fests etwa 20.000 Baklava-Packungen Geschenk bekommen. Mustafa Demir, der B端rgermeister von Fatih und Organisator des Fests, sagte, dass dieses Fest immer am 15. Tag des Ramadan gefeiert wurde: „Wir haben alles, was damals praktiziert wurde, auch heute in die Tat umgesetzt.“, sagte Demir.

