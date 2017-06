Sabah Denunziations-Hotline wieder da – „Wir haben euch nicht vergessen!“

Die beliebte t端rkische Zeitung Sabah hat die ber端chtigteHotline f端r Denunziationf端r Landesverr辰tern aus dem vergangenen Jahr wieder ins Leben gerufen. Diese bislang viel kritisierte Hotline, bei der es konkret um sogenannte „FET“ Mitglieder geht, wurde zwischenzeitlich von der Titelseite der Zeitung entfernt. Grund f端r die zwischenzeitliche Aufhebung k旦nnten Gerichtsprozesse der Zeitung gewesen sein, die m旦glicherweise auch durch diese Hotline verursacht wurden. Die Sabah hat im vergangenen Jahr vor unz辰hligen deutschen Gerichten Rechtsstreite verloren und musste mehrfach Strafen zahlen. Einer der wichtigsten F辰lle spielte sich vor dem Landgericht Wuppertal ab. Dort klagten drei Wuppertaler Sympathisanten der G端len-Bewegung gegen diese Zeitung, nachdem sich dort ein AKP-Bef端rworter an die Denunziations-Hotline der Sabah gewandt hatte und diese drei Personen anschw辰rzte und verleumdete. Zun辰chst ver旦ffentlichte die Sabah einen Artikel, ausgehend von den Aussagen des Erdogan-Bef端rworters, der sich explizit an die Denunziations-Hotline gewendet hatte, ohne die beschuldigten Personen anzufragen, bzw. sie mit den Vorw端rfen zu konfrontieren. Dieser verleumderische Artikel war der erste Schritt, der die beschuldigten Personen zu einem rechtlichen Schritt verleitete. Anschlieend, nachdem bekannt wurde, dass sich die drei Personen f端r ihr Recht einsetzen, titelte die Zeitung im Gegenzug mit dem offenen Namen und beschuldigte sie, an der Seite der Putschisten in der T端rkei zu stehen. Auch gegen diesen massiven und unbegr端ndeten Vorwurf klagten die drei Betroffenen Wuppertaler. Das Landgericht Wuppertal pr端fte den Fall und kam zu einem unmissverst辰ndlichen Urteil. Demnach darf die regierungsnahe Zeitung Sabah nicht mehr behaupten, dass bestimmte Mitglieder von deutschen Vereinen der G端len-Bewegung einer Terror-Organisation angeh旦ren oder Menschen bedrohen, entschied das Landgericht Wuppertal und stellte klar, dass die G端len-Bewegung in Deutschland nicht mit Terror in Vebrindung gebracht werden kann.Bei jedem Versto wird nach dem Urteil Ordnungsgeld f辰llig. Dieser w端rde maximal 250.000 Euro betragen. Falls nicht gezahlt wird, muss der Gesch辰ftsf端hrer mit Haft rechnen.

dtj Anruf bei Sabah Hotline f端r Denunziation

Nun ist die Hotline auf die Titelseite der Sabah zur端ckgekehrt und das mit der Inschrift „Wir haben euch nicht vergessen“. Das dtj hat sich nun an die Hotline gewendet und f端hrte ein erstaunliches Gespr辰ch. Bei der Rufnummer, die auf der Anzeige zu sehen ist, handelt es sich um die Rufnummer der Zeitung in Frankfurt. Dort also, wo die Zeitung ihre Hauptredaktion hat. Ein Herr ging ans Telefon und fragte z旦gerlich, was wir wollten. Wir haben uns als jemand ausgegeben, der gerne Menschen denunzieren will. Wir haben vorgeschlagen Namen zu nennen. „Handelt es sich um Privatpersonen?“

Sabah Hotline f端r Denunziation von Verr辰tern – „Nennen Sie uns keine Namen und auch keine Einrichtungen“

>>Ja, nat端rlich! Was denn sonst?<<, „Oh. Bitte nennen Sie uns auf keinen Fall Namen von Privatpersonen!“. Wir fragten erstaunt, was wir denn tun k旦nnten, da die Mitglieder dieser Bewegung sich von allen Ereignissen ungest旦rt weiter engagieren. Dann haben wir angeboten alternativ Namen von Institutionen und Vereinen zu nennen. „Was f端r Vereine sind das denn?“ Bildungsvereine, Dialog und Kulturvereine usw. haben wir aufgez辰hlt. Die Antwort der Gegenseite wieder unerwartet: „Also, das sind alles legale Vereine und Einrichtungen, dagegen kann man nichts tun. Es tut mir leid.“

Wir waren etwas irritiert. Weshalb richtet man denn so eine Beschwerde und Denunziations-Hotline ein, wenn man das nicht tun darf? Auf unser dr辰ngen erwiderte die Person am H旦rer noch einmal verbl端ffend: „Werden sie wirklich bel辰stigt? Tuen diese Leute ihnen etwas?“ Das war das Ende unseres Gespr辰chs. Die Person auf der Gegenseite glaubte scheinbar selber nicht daran, dass diese zu denunzierenden Personen tats辰chlich sch辰dlich sind, obwohl sie sich offen f端r Fethullah G端len und seine Bewegung bekennen, die in der T端rkei allgemein f端r den Putschversuch verantwortlich gemacht werden.

dtj ruft ein zweites Mal Sabah Hotline an

Wir haben nat端rlich an einem anderen Termin einen neuen Versuch gestartet. Dieses mal hat es geklappt und auch ganz einfach. Wir haben eine e-Mail Adresse erhalten, wo wir erfundene Namen weiterleiten konnten. Auch die auflagenst辰rkste deutsche Regionalzeitung Rheinische Post berichtete j端ngst dar端ber. „Eine „FET-Melde-Hotline“ ver旦ffentlichte die t端rkische Tageszeitung Sabah auf der Titelseite. Zu sehen ist eine Telefonnummer mit Frankfurter Vorwahl, eine t端rkische Mobilnummer f端r WhatsApp-Kontakte und eine E-Mail-Adresse. Damit verbunden ist der Aufruf „FET-Anh辰nger“ anzuzeigen. Auf Deutsch 端bersetzt steht dort „Glaubt nicht, dass wir euch vergessen h辰tten. An unsere in Europa lebenden Landsleute: Meldet die Verr辰ter, die euch bel辰stigt haben.“ schreibt das D端sseldorfer Blatt. (Lesen Sie mehr dar端berRheinische Post)

Warum die Sabah so eine Hotline trotz der zahlreichen Anzeigen und Beschwerden einrichtet, ist schwer zu erkl辰ren, denn wie die inkonsequente Art am Telefon belegt, dass es keine reine berzeugungstat ist. Versucht die Sabah in Deutschland bewusst so lange zu provozieren, bis ein deutsches Gericht die Zeitung in Deutschland g辰nzlich zu verbieten, um anschlieend in die Opferrolle einzutreten, um Deutschland als ein Land zu zeigen, in dem es keine Pressefreiheit gebe? Bei der journalistischen Tiefe der Zeitung ein durchaus denkbares Man旦ver.