Bildergalerie

Schneechaos in Istanbul: Winterwunderland am Bosporus

Istanbul liegt unter einer Schneedecke. Starke Schneefälle in der Türkei haben in der Bosporus-Metropole zu einem Verkehrschaos geführt. Am Atatürk-Flughafen auf der europäischen Seite der Stadt sind bis Sonntagabend alle Inlandsflüge eingestellt worden, auch zahlreiche internationale Verbindungen wurden gestrichen. Insgesamt sind etwa 600 Flüge ausgefallen.

Der Bosporus war zwischenzeitlich für den Schiffsverkehr gesperrt worden. Grund dafür waren heftige Schneestürme. Auf der Meerenge konnte man zeitweise weniger als 100 Meter weit sehen. Als sich die Sicht besserte, wurde der Verkehr wieder aufgenommen.

Am Freitagabend hatte eine Kaltfront die türkische Millionenmetropole erreicht und sie mit einer bis zu 40 Zentimeter hohen Schneeschicht bedeckt. Durch die extremen Wetterbedingungen kam es zu großflächigen Stromausfällen. An zahlreichen Schulen in der Stadt fiel der Unterricht aus. Der starke Schneefall soll auch Anfang dieser Woche weitergehen.

Einen guten Aspekt hat das Schneechaos jedoch: Das verschneite Istanbul ist schön anzusehen. Eindrücke davon gibt es in unserer Bildergalerie:

(Fotos: dpa)