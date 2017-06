Rund vier Monate vor der Bundestagswahl will die SPD einem Medienbericht zufolge die Ausweitung der Video端berwachung zu einem Schwerpunkt sozialdemokratischer Innenpolitik machen. Nach Informationen der 束Bild損-Zeitung (Donnerstag) ist dies Bestandteil eines Zehn-Punkte-Forderungskatalogs zur Inneren Sicherheit, der das SPD-Wahlprogramm erg辰nzen soll. SPD-Chef und -Kanzlerkandidat Martin Schulz wollte sich am Donnerstag in Berlin (13.30 Uhr) gemeinsam mit dem nieders辰chsischen Innenminister Boris Pistorius zur Innenpolitik 辰uern. Eine Ausweitung der Video端berwachung ist bereits Bestandteil des vorl辰ufigen Wahlprogramms der Partei.

Der 束Bild損 zufolge verlangt die SPD in dem Katalog mehr Video端berwachung bei groen Menschenansammlungen. Sie rege auch die steuerliche F旦rderung des Einbaus einbruchshemmender Fenster und T端ren an und dringe im Kampf gegen den Terror auf den Aufbau eines europ辰ischen FBI.

Doppelte Staatsb端rgerschaft f端r SPD wieder schw辰chstes Argument

Beim ThemadoppelteStaatsb端rgerschaftwollen die Sozialdemokraten demnach pr端fen, ob Doppelstaatlern in der dritten Generation die Entscheidung f端r eineStaatsb端rgerschaftabverlangt werden soll. Eine Umkehr von alten Versprechen? Die Zeichen deuten auf eine populistischen Schwenk kurz vor den Bundestagswahlen. Es w辰re nicht das erste Mal, dass die SPD beim Thema Doppelpass zur端ckstecken w端rde.

Schon bei den Koalitionsverhandlungen mit der CDU nach den Bundestagswahlen in 2013 hatten die Sozialdemokraten im Wahlkampf vehement und entschieden die doppelte Staatsb端rgerschaft f端r T端rken verteidigt und es zu einem der wichtigsten Argumente im Wahlkampfernannt. In Erinnerung sind groe T旦ne im Vorfeld der Wahlen in 2013 geblieben, wie: „Ohne Doppelpass keine Koalition!“, oder Ich werde der SPD keinen Koalitionsvertrag vorlegen, in dem die doppelte Staatsb端rgerschaft nicht drin ist, zitierteRP OnlineBundesauenminister Sigmar Gabriel. Doch bei den Verhandlungen f端r die Groe Koalition war die doppelte Staatsb端rgerschaft einer der ersten Punkte, die f端r ein Gelingen der Koalition seitens der SPD aufgegeben wurde. Die doppelte Staatsb端rgerschaft f端r T端rken ein Bauernopfer?

Auch SPD-interne Kritik an Doppelpass Entscheidung

Die j端ngste Entscheidung der SPD f端r den Wahlkampf im Sp辰tsommer wird nun heftig kritisiert. Auch parteiintern ist man sich nicht einig. Gegen端ber dem Tagesspiegel erkl辰rte die Vorsitzende der JuSos, Johanna Uekermann, dass sie die Debatte um die doppelte Staatsb端rgerschaft 辰uerst unn旦tig halte. Den Doppelpass abzunehmen f旦rdere keinesfalls Teilhabe und Integration. Auch Wissenschaftler und SozialdemokratCaner Aver vom Zentrum f端r T端rkeistudien in Essen schrieb als Reaktion auf die Parteientscheidung im sozialen Netz:

„Das ist maximal falsch, unglaubw端rdig, panisch und konzeptlos, in der Vorwahlkampfzeit nun so einen radikalen Wechsel vorzunehmen. Seit wann entscheidet die Staatsb端rgerschaft 端ber das Niveau der Integration? Wer ist wann unter welchen Bedingungen denn 端berhaupt integriert? Die Wissenschaft hat hierzu tonnenweise Erkenntnisse, einfach mal lesen, verinnerlichen und anwenden!In so einem Fall w端rden die Einb端rgerungen noch weiter r端ckl辰ufig sein als bisher. Und auerdem, warum wird Staatsb端rgerschaft nun mit Innenpolitik vermischt? Wird unsere Gesellschaft dadurch sicherer?Das ist einfach nur r端ckw辰rtsgewandte und eine getriebene Politik, statt selbst Akzente zu setzen. Schade #SPD“

Doppelpass gutes Terrain auch f端r t端rkische Populisten

Die t端rkische Community in Deutschland und vor allem die jungen Deutsch-T端rken trifft dieses Thema empfindlich, da mit dem Doppelpass auch f端r T端rken eine Akzeptanz, oder mit der Verweigerung eine Ignoranz und generelle Ablehnung in Verbindung gebracht wird. Die doppelte Staatsb端rgerschaft, die in Deutschland nur f端r T端rken nicht existiert, hat sich deshalb zu einer Grundsatzdebatte entwickelt. Sie bewegt auch viele junge T端rken in Deutschland zu Trotzreaktionen und Trotzwahlen.

Auf der anderen Seite ist die Debatte 端ber den verwehrten Doppelpass f端r T端rken in Deutschland ein fruchtbarer N辰hrboden f端r t端rkische Populisten, die gerne Stimmung gegen Deutschland machen. Besonders t端rkische Politiker aller Parteien, aber vor allem der regierenden AKP, sowie Vertreter der t端rkischen Politik in Deutschland, NGO卒s und Lobby-Organisationen r端hren schnell und gerne in der Doppelpass-Trommel, um Stimmung zu machen. Das Gef端hl in Deutschland nicht zugeh旦rig zu sein, nicht gleichwertig zu sein, erzeugt ein Vakuum, dass durch das populistische Angebot aus der T端rkei gef端llt wird. Viele verletzte und ver辰rgerte Deutsch-T端rken nehmen dieses Angebot dankend an. Zuletzt ein wachsender Trend, auch mitden Endergebnissen nach dem t端rkischen Verfassungs-Referendum im April nochmal deutlich geworden.

Den Ergebnissen beim t端rkischen Verfassungsreferendum nach haben mehr junge T端rken, die in Deutschland auf die Welt gekommen sind, f端r ein Pr辰sidialsystem gestimmt, wohingegendie 辰lteren Deutsch-T端rken eher f端r ein Nein beim Referendum waren. Der unehrliche Umgang mit den Deutsch-T端rkengeh旦rt zu den ausschlaggebenden Gr端nden, die Doppelpass-Debatte ist mittlerweile sinnbildhaft.

Lesen Sie mehr zu dem Thema:

dpa/dtj