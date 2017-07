Rechnungsdetails

Adresse 1 *

Adresse 2

Stadt *

PLZ *

Land * Vereinigte Staaten von Amerika Kanada Vereinigtes K旦nigreich Afghanistan Albanien Algerien Amerikanisch-Samoa Andorra Angola Anguilla Antarktis Antigua und Barbuda Argentinien Armenien Aruba Australien sterreich Aserbaidschan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Weirussland Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Bosnien und Herzegowina Botswana Bouvetinsel Brasilien Britisches Territorium im Indischen Ozean Brunei Bulgarien Burkina Faso Burundi Kambodscha Kamerun Kap Verde Cayman Islands Zentralafrikanische Republik Tschad Chile China Weihnachtsinsel Kokosinseln Kolumbien Komoren Demokratische Republik Kongo Republik Kongo Cookinseln Costa Rica Elfenbeink端ste Kroatien Kuba Zypern Tschechische Republik D辰nemark Djibouti Dominica Dominikanische Republik Osttimor Ecuador gypten quatorialguinea El Salvador Eritrea Estonia thiopien Falkland Inseln F辰r旦er Fidschi Finnland Frankreich Franz旦sisch-Guayana Franz旦sisch-Polynesien Franz旦sische S端d- und Antarktisgebiete Gabun Gambia Georgien Deutschland Griechenland Ghana Gibraltar Gr旦nland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard und McDonaldinseln Holy See (City Vatican State) Honduras Hong Kong Ungarn Island Indien Indonesien Iran Irak Irland Isle of Man Israel Italien Jamaika Japan Jersey Jordanien Kasachstan Kenia Kiribati Kuwait Kirgisistan Laos Lettland Libanon Lesotho Liberien Libyen Lichtenstein Litauen Luxemburg Macau Mazedonien Madagascar Malawi Malaysien Malediven Mali Malta Marshallinseln Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Mexiko Micronesien Moldawien Monaco Mongolei Montenegro Montserrat Marokko Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Niederlande Niederl辰ndische Antillen Neukaledonien Neuseeland Nicaragua Niger Nigerien Niue Norfolkinsel Nordkorea N旦rdliche Marianen Norwegen Oman Pakistan Palau Pal辰stinensische Autonomiegebiete Panama Papua-Neuguinea Paraguay Peru Philippinen Pitcairninseln Polen Portugal Puerto Rico Katar R辿union Rum辰nien Russland Ruanda St. Helena St. Kitts und Nevis St. Lucia Saint-Pierre und Miquelon St. Vincent und die Grenadinen San Marino S達o Tom辿 und Pr鱈ncipe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellen Sierra Leone Singapur Slowakische Republik Slowenien Salomonen Somalia S端dafrika S端dgeorgien S端dkorea Spanien Sri Lanka Sudan Surinam Svalbard und Jan Mayen Swasiland Schweden Schweiz Syrische Republik Taiwan Tajikistan Tansania Togo Tokelau Tonga Thailand Trinidad und Tobago Tunesien T端rkei Turkmenistan Turks- und Caicosinseln Tuvalu Uganda Ukraine Vereinigte Arabische Emirate Uruguay US Minor Outlying Islands Usbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Jungferninseln (UK) Jungferninseln (USA) Wallis und Futuna Inseln Westsahara Samoa Jemen Jugoslawien Sambia Simbabwe