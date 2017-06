Tschechische Rechtspopulisten haben den 15. Jahrestag der Anschl辰ge vom 11. September f端r eine islamfeindliche Aktion missbraucht. Mitglieder des Anti-Islam-Blocks des Zoologen Martin Konvicka (Islamgegner) stellten eine mobile Toilette vor die Botschaft Saudi-Arabiens in Prag, bedeckten sie mit einem schwarzen Tuch und bezeichneten sie als Darstellung der w端rfelf旦rmigen Kaaba im Zentrum der Groen Moschee in Mekka. Die Polizei l旦ste die Kundgebung am Sonntag nach einer halben Stunde wegen Verunglimpfung einer Religion auf. Mehrere Dutzend Demonstranten beschimpften die Beamten daraufhin mit 束Gestapo損-Rufen.

束Diese Religion ist wie ein mobiles Klohaus損, sagte Konvicka. Der Anf端hrer des Anti-Islam-Blocks hat in Tschechien Zehntausende Anh辰nger. Vor drei Wochen hatten die Fremdenfeinde einen Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat auf dem Altst辰dter Ring in Prag vorget辰uscht. Die Aktion mit Waffenimitaten und Beduinenkost端men sorgte f端r Panik unter Touristen, die an einen Anschlag glaubten.

dpa