Türkei: 3 Deutsche verhaftet

Die Zahl der nach dem Putschversuch in derT端rkeivor knapp einem Jahr festgenommenen Deutschen hat sich von sechs auf neun erh旦ht. Darunter seien sieben M辰nner und zwei Frauen, sagte der Sprecher des Ausw辰rtigen Amts, Martin Sch辰fer, am Freitag in Berlin. Er kritisierte, dass sein Ministerium in zwei der drei neuen F辰lle nicht von der t端rkischen Regierung unterrichtet worden sei und dass die deutsche Botschaft bisher keinen der drei Festgenommenen besuchen konnte.

Laut Sch辰fer handelt es sich bei einem der Festgenommenen um einen Deutscht端rken, der seit Ende Mai in Haft ist. Eine Deutsche, die ebenfalls Doppelstaatlerin sein soll, sei in der zweiten Juni-Woche festgenommen worden. Die dritte Festnahme soll sich erst in dieser Woche in Istanbul ereignet haben. Die genauen Vorw端rfe nannte Sch辰fer nicht. Sie st端nden aber im Zusammenhang mit dem Umsturzversuch vom Juli 2016.

Zur Frage, ob unter den Verhafteten auch Journalisten seien, sagte der Sprecher: 束Ich glaube das nicht, kann das aber nicht v旦llig ausschlieen.損 Es handele sich aber um Strafvorw端rfe im Zusammenhang mit dem Putschversuch. Der deutsch-t端rkische 束Welt損-Korrespondent Deniz Y端cel sitzt seit 27. Februar in Untersuchungshaft. Zu den H辰ftlingen geh旦rt auch die deutsche bersetzerin Mesale Tolu Corlu. Beiden wird Terrorpropaganda vorgeworfen.

dpa