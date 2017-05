Türkei und Deutschland wollen Wirtschafsbeziehungen wieder stärken

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der T端rkei sollen sich nach der turbulenten Phase wieder normalisieren. Dies beschlossen heute die Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und ihr t端rkischer Kollege Nihat Zeybekci in Berlin. Bei einem Besuch des t端rkischen Wirtschaftsministers in Berlin ging es um den aktuellen Stand der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und die Frage verl辰sslicher Rahmenbedingungen f端r Handel und Investitionen in der T端rkei. Auf der Pressekonferenz am Nachmittag gaben die beiden Minister die Wiederbelebungeiner gemeinsamen Wirtschafts- und Handelskommission sowie eines deutsch-t端rkischen Energieforums bekannt. Anfang kommenden Jahres soll es eine groe Wirtschaftskonferenz geben.

Trotz der bis neulich schwierigen Verh辰ltnisse zwischen beiden L辰ndern, sprach Zypries von einem guten und offenen Gespr辰ch.Mit einem Warenaustausch zwischen beiden L辰ndern von 37 Milliarden Euro sei Deutschland der wichtigste t端rkische Handelspartner. Diese guten Beziehungen zur T端rkei wolle man auch zuk端nftig haben, so Zypries. Hierf端r forderte Zypries von ihrem Amtskollegen Rahmenbedingungen f端r deutsche Unternehmen in der T端rkei. Zypries weiter:Wir haben dar端ber gesprochen, dass wir klare Zusagen zur Gew辰hrleistung von Rechtssicherheit erwarten. Unsicherheiten seien Gift f端r Investitionen.