TÃ¼rkische Lira im freien Fall

Die versch辰rften politischen Spannungen zwischen Deutschland und der T端rkei haben am Donnerstag die t端rkische Lira unter Druck gesetzt. Die W辰hrung verlor sowohl im Verh辰ltnis zum US-Dollar als auch zum Euro bis zum fr端hen Nachmittag mehr als ein halbes Prozent an Wert. Zuvor hatte Auenminister Sigmar Gabriel (SPD) eine Neuausrichtung der T端rkei-Politik angek端ndigt. J端ngster Hintergrund ist die Verhaftung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner.

Die Bundesregierung stellt laut Gabriel die Absicherung von Gesch辰ften und Exporten 端ber Hermes-B端rgschaften sowie von Investitionskrediten auf den Pr端fstand, ebenso die Wirtschaftshilfe. Zudem wurden die Reisehinweise des Ausw辰rtigen Amtes 端berarbeitet. Privat oder gesch辰ftlich Reisenden in der T端rkei wird 束zu erh旦hter Vorsicht損 geraten.

EUR 1 5 10 50 100 250 500 TRY 4,07 20,35 40,70 203,49 406,97 1,02 k 2,03 k

Urlauber in der T端rkei, Gl端ck im Ungl端ck

F端r die t端rkische Wirtschaft ein erneuter Seitenhieb, aber f端r Urlauber aus Europa ein Gl端cksfall. F端r einen Euro bekommt man in der T端rkei aktuell vier Lire. Besonders beliebt ist der Textileinkauf in der T端rkei, da Textilprodukte eines der wenigen Export-Produkte der T端rkei sind. Selbst groe europ辰ische Unternehmen wie Zara und H&M produzieren in der T端rkei. So sind die Preise f端r Bekleidung in der T端rkei generell erschwinglich, aber f端r europ辰ische Urlauber stellt die T端rkei gegenw辰rtig quasi einen dauerhaften Outlet-Store dar.

Auch Investitionen in t端rkische Immobilien sind unter diesen wirtschaftlichen Konditionen und der schwachen Lage der t端rkischen Lira beliebt, doch die instabile Situation der t端rkischen Innenpolitik und die massiven Krisen in der Auenpolitik lassen Zweifel aufkommen. Lohnt sich eine Investition in der T端rkei? Wie hoch ist die Terrorgefahr? Diese und weitere Fragen plagen im Moment die Immobilienmakler.