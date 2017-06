TV-Doku zu Antisemitismus: Hetze, Hass, Hamas

Als der WDR und Arte eine Doku zu Antisemitismus in Europa nicht zeigen wollten, ging ein Raunen durch die deutsche Medienlandschaft. Nun zeigte 얙ild.de den Film in unfertiger Fassung. Das ist mutig in erster Linie aber eigenn체tzig.

Programmdirektoren stritten sich mit dem Zentralrat der Juden, Medienmacher schrieben bissige Kommentare, Wissenschaftler emotionale Appelle. Selten erregte ein Film, der nie gezeigt wurde, soviel Aufmerksamkeit. Selten wurde eine Dokumentation so kontrovers diskutiert. Die Rede ist von der TV-Doku 얖userw채hlt und Ausgegrenzt. Der Hass auf Juden in Europa die von Dienstag auf Mittwoch f체r 24 Stunden auf 얙ild.de zu sehen war.

Dabei fing alles so simpel an: Der TV-Sender 얖rte wollte einen Film 체ber Antisemitismus in Europa zeigen. Also beauftragte der 철ffentlich-rechtliche Kulturkanal bereits vor mehr als zw철lf Monaten den Produzenten Joachim Schroeder. Er gilt als Experte f체r die filmische Darstellung von Judenhass und realisierte bereits 2013 einen TV-Film mit dem Titel 얖ntisemitismus heute – wie judenfeindlich ist Deutschland?. Die neue Doku wurde von der 얖rte-Programmkonferenz bewilligt und im Dezember 2016 an 얖rte geliefert. Der Programmdirektor des deutsch-franz철sischen Senders Alain Le Diberder will den Film aber bis heute nicht zeigen.

Inhaltliche Schw채chen, handwerkliche Fehler

Le Diberder hat daf체r eine einfache Erkl채rung. Er kritisiert, dass der Film nicht dem genehmigten Projektexpos챕 entsprochen habe. Oder anders ausgedr체ckt: Die Filmemacher haben nicht das geliefert, was sie versprachen. Das Thema wurde verfehlt. Darauf habe Le Diberder die verantwortliche Redaktion hingewiesen. Dennoch sei der Film in der urspr체nglichen Fassung an 얖rte 체bergeben worden. F체r ihn offenbar der Grund, die Doku aus dem Programm zu streichen.

Kritiker sahen darin indes eine vorgeschobene Begr체ndung und vermuteten politische Beweggr체nde. Die Annahme lautete: Das Material sei zu brisant und belege den hierzulande und in ganz Europa vorherrschenden Antisemitismus in 체berm채횩ig drastischer Weise. Josef Schuster, der Pr채sident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sah durch die verhinderte Ausstrahlung gar den Auftrag des 철ffentlich-rechtlichen Rundfunks, 엋ier f체r Aufkl채rung und Entlastung zu sorgen, gef채hrdet.

Tats채chlich zeigt die TV-Doku von Schroeder und Sophie Hafner zwar den Judenhass in Europa und im Nahen Osten, verheddert sich dabei allerdings in historischen Abschweifungen und Ungenauigkeiten. Um Missverst채ndnisse zu vermeiden: Die Verbrechen an Juden sei es im Kontext des Holocausts oder zu jedem anderen Zeitpunkt in der j체ngeren und 채lteren Geschichte sind schrecklich und in keiner Weise zu rechtfertigen. Die Beweggr체nde des Senders, die Ausstrahlung zu verhindern, erscheinen angesichts der inhaltlichen Schw채chen, handwerklichen Fehler und der redaktionellen Unsch채rfe allerdings nachvollziehbar.

Doku noch immer nicht fertig

F체nf Gr체nde, warum die Kritik gerechtfertigt und die Entscheidung Le Diberders richtig ist: Erstens ist der Film nur m채횩ig fokussiert. Archivbilder und Zeitzeugen erz채hlen die Geschichte des Nahost-Konflikts statt konkret zum Punkt, also zum Kontext Europa, zu kommen. Dem Thema wird im Film ebenso wie einer Art Kulturgeschichte des Antisemitismus in der deutschen Literatur zu viel Raum gegeben. Mehr thematische Tiefe w채re an anderer Stelle sinnvoller.

Zweitens: Was bittesch철n haben das Finanzgebaren der Hamas und Spendengelder, die in dunklen Kan채len versickern, mit Antisemitismus zu tun? Der Fakt ist sicherlich interessant und erscheint gut recherchiert, passt aber nicht. Hetze, Hass, Hamas ist zwar ein gelungener Dreiklang, am Ende aber wenig interessant f체r Zuschauer, die sich f체r Judenhass in Europa interessieren. Die Hamas und ihre Spender w채ren indes eine eigene TV-Doku wert.

Drittens ist es zumindest ungl체cklich die Argumentation des Films auf Pal채stina, den Iran und den Nahen sowie Mittleren Osten aufzubauen, wenn der Film bereits im Titel den 얡ass auf Juden in Europa in den Fokus fasst.

Viertens: Warum kommt zu einem der wichtigsten Themen in der Doku, dem j체dischen Nationalismus aka. Zionismus, kein einziger Israeli zu Wort? Das ist zumindest einseitig, gerade weil es auch in Israel selbst durchaus kritische Stimmen gibt, die sich offen gegen den Rechtsau횩en-Nationalismus der Regierung von Benjamin Netanjahu stellen.

Der letzte Kritikpunkt: Weil an verschiedenen Stellen die n철tigen Untertitel fehlen, sind minutenlange Hasstiraden arabischer Kommentatoren in verwackelten TV-Bilder f체r den deutschen Otto-Normal-Zuschauer nicht zu verstehen. Das zeigt: Der Film lagerte zwar lange im Giftschrank der 횜ffentlich-Rechtlichen, ist aber noch immer nicht fertig.

얙ild.de als moralische Instanz?

In den sozialen Netzwerken wurde der Film sowie die Ver철ffentlichung von 얙ild.de dennoch beklatscht: 얣ournalismus + Medien sind verpflichtet, auch unbequeme Wahrheiten zu ver철ffentlichen, schrieb ein Twitter-Nutzer. Dass Arte und der WDR tats채chlich glaubten, einen Film im Zeitalter der Leaks unter Verschluss halten zu k철nnen, offenbart indes ein strategisches Debakel und ist nichts anderes als naiv.

Am Ende geht der Axel-Springer-Verlag als doppelter Gewinn aus der wochenlangen Kontroverse heraus. Neben dem finanziellen Effekt wegen des Hypes sahen 200.000 Zuschauer die umstrittene Doku kann sich das m채chtige Medienhaus als moralische Instanz inszenieren. 얙ild.de erscheint auf den ersten Blick mutig, profitiert aber aufgrund des Werbeeffekts insbesondere finanziell. Das ist vor allem eines: n채mlich eigenn체tzig.

Ein Gutes hat die Ausstrahlung dennoch: Wie gelungen die Dokumentation tats채chlich ist, k철nnen Interessierte selbst entscheiden Sehen Sie selbs:t혻