Wir suchen die besten t端rkischen K端chen in Deutschland und m旦chten brauche Eure Tipps.

Das dtj startet mit einer neuen Umfragereihe. Wir wollen wissen: In welcher deutschen Stadt gibt es die beste T端rkische K端che?

Unsere junge Umfrage wird Ende Maiausgewertet.

Wir w端rden uns auch 端ber Eure Insider-Tipps, Hinweise auf Neuer旦ffnungen, etc. freuen. Macht auch gerne Hinweise auf Neuer旦ffnungen und gibt uns Insider-Informationen. In welchem Restaurant kann man welches Gericht am besten essen? Wo sollten wir unbedingt unseren beliebten Restaurant-Check durchf端hren?

In manchem Restaurant ist der D旦ner Top, in einem anderen der Adana-Spie. So manch ein Laden zeichnet sich mit einer extravaganten Spezialit辰t aus und kann sich sehen lassen.

Auerdem wissen wir vom dtj auch, dass die sogenannten Kermes, also Spenden-Bazaars von Moscheen und/oder Vereinen richtig gut sein k旦nnen. Die K端che ist wie von zu Hause und deshalb gibt es auch auf diesen Veranstaltungen echte Sch辰tze. Hinweise 端ber Kermes mit Spezialit辰ten finden wir auch sehr spannend.

Wir freuen uns mit Eurer Hilfe das Image der t端rkischen Gastronomie zu verbessern und professionell an die ffentlichkeit zu tragen.

Denn, wenn italienische Pasta mindestens 7 kostet, muss der D旦ner-Teller mehr kosten. Daran glauben wir. Ohne die italienische K端che anzugreifen. Wir sind verr端ckt nach ihr, aber die t端rkische K端che verdient mehr Ansehen, als sie sich selbst zurechnet.

Hier nun die Umfrage, wir freuen uns auf zahlreiche Stimmen:

In welcher Stadt gibt es die beste t端rkische K端che? Teilt uns Eure Meinung mit! K旦ln

Dortmund

D端sseldorf

M端nchen

Hamburg

Berlin

Stuttgart