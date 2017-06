UN halten Referendum fÃ¼r Vereinigung Zyperns dieses Jahr fÃ¼r mÃ¶glich

F端r die Zyprer geht es in den Schweizer Alpen ums Ganze: W辰chst ihre Insel 43 Jahren Teilung wieder zusammen? Alle beteuern, sie wollten eine L旦sung. Der Teufel liegt imDetail. Die T端rken sind am Zug.

Bei den neuen Verhandlungen 端ber eine Wiedervereinigung Zyperns in Crans-Montana in den Schweizer Alpen geben sich die Vereinten Nationen zuversichtlich. 束Der Auftakt ging 端ber meine Erwartungen hinaus損, sagte der UN-Vermittler f端r Zypern, Espen Barth Eide, am Mittwoch. Im Falle einer Abmachung zur berwindung der mehr als 40-j辰hrigen Teilung der Mittelmeerinsel k旦nne noch vor Jahresende einReferendum 端ber das Ergebnis in beiden Teilen der Insel stattfinden.

Eide legte die Erfolgslatte hoch: 束Der gr旦te Erfolg w辰re ein umfassender Deal, das ist hart, aber nicht unm旦glich損, sagte er. Wenn das nicht gelinge, m端sse wenigstens einDurchbruch bei allen Knackpunkten erzielt werden, so dass nur noch kleinere Einzelheiten beschlossen werden m端ssten. Sonst k旦nne man nicht von einem Erfolg sprechen, sagte Eide. Die Gespr辰che sollen bis zum 7. Juli dauern. Angestrebt wird eine F旦deration mit zwei Bundesstaaten.

Gr旦ter Streitpunkt ist die Stationierung der 35 000 t端rkischen Soldaten, die nach dem Willen Ankaras die t端rkischst辰mmige Minderheit sch端tzen soll. Das sei in einem vereinten Zypern nicht n旦tig, argumentiert die griechische Seite. Die Zyprer m端ssen sich in Sicherheitsfragen mit den Garantiem辰chten T端rkei, Griechenland und Grobritannien, der ehemaligen Kolonialmacht, absprechen. Die Briten wollen ihre zwei Milit辰rst端tzpunkte ebenfalls nicht aufgeben.

Dass der britischeAuenminister Boris Johnson noch vor der f旦rmlichen Er旦ffnung am Morgen wieder abreiste, habe ausschlielich mit der britischen Innenpolitik zu tun, sagte Eide. Johnson hatte am Dienstagabend an einem informellen Dinner mit seinen Auenministerkollegen aus der T端rkei und Griechenland sowie den Vertretern der t端rkischen und griechischen Zypern teilgenommen.

Neben den Fragen der territorialen Sicherheit m端ssen sich die Zyprer auf den genauen Grenzverlauf, die Entsch辰digung f端r Vertriebene und die Zusammensetzung der Regierung verst辰ndigen. In diesen Fragen seien schon groe Fortschritte gemacht worden, so Eide.

