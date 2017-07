Windanlagen auch in der TÃ¼rkei beliebt

Der deutsche Windanlagenbauer Nordex aus Hamburg hat im zweiten Quartal aus Deutschland Auftr辰ge f端r den Bau von insgesamt 13 Projekten erhalten. Laut Nordex handelt es sich um bereits genehmigte Windparks mit einer gesicherten Finanzierung, die zudem noch in den Genuss einer Einspeiseverg端tung nach dem Erneuerbaren Energiegesetz (EEG) kommen. In diesem Jahr war das F旦rdersystem von Einspeiseverg端tungen auf ein Ausschreibungssystem umgestellt worden. Im Sommer will Nordex eine weitere Anlage vorstellen, die nochmals effizienter sein soll.

T端rkei geh旦rt zu den wachsenden Absatzm辰rkten f端r Windanlagen

Der globale Markt f端r Windkraftanlagen ist mittlerweile sehr gro geworden und die mittelfristigen Prognosen zeigen weiter nach oben. Die meisten Windr辰der werden in China, den USA und Deutschland errichtet, aber auch M辰rkte wie Indien, Brasilien, Frankreich, Spanien und die T端rkei spielen eine Rolle. Zugleich haben die Grokonzerne und weltweit f端hrenden Hersteller Siemens und General Electric ihre Windenergie-Sparten vergr旦ert, teils durch Zuk辰ufe. Sie k旦nnen mit gr旦eren St端ckzahlen g端nstiger anbieten als kleine und mittlere Anlagenbauer.