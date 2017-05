Zwei SÃ¶zcÃ¼-JournalistenÂ verhaftetÂ 

In der Türkei sind zwei Journalisten der regierungskritischen Zeitung «Sözcü» verhaftet worden. Ein Richter habe den Haftbefehl am Samstag erlassen, nachdem die beiden Männer bereits eine Woche festgehalten worden seien, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Dogan.

Die für die Internetausgabe verantwortliche Mediha Olgun und der Korrespondent Bekir Gökmen Ulu würden verdächtigt, mit der Bewegung des in den USA ansässigen muslimischen Geistlichen Fethullah Gülen in Verbindung zu stehen, hieß es. «Sözcü» gilt als säkulares und absolut Gülen-kritisches Blatt.

Die beiden Journalisten waren in der vergangenen Woche nach Razzien in ihren Wohnungen in Gewahrsam genommen. Einer der Inhaftierten soll kurz vor dem gescheiterten Militärputsch im vergangenen Jahr über die Urlaubspläne von Präsident Recep Tayyip Erdogan geschrieben haben. Dies könnte Berichten zufolge einer der Gründe für seine Verhaftung sein.

In der Türkei sitzen nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen mindestens 145 Mitarbeiter von Medienunternehmen im Gefängnis.

dpa