Verhaftungswelle erreicht Atatürks Partei: 25 Jahre Haft für türkischen Abgeordneten wegen Geheimnisverrats

Der türkische Abgeordnete Berberoglu wurde beschuldigt, der Zeitung «Cumhuriyet» Geheiminformationen zugespielt zu haben. Nun verhängt ein Gericht eine lange Gefängnisstrafe. Die Opposition spricht von «Staatstyrannei».

Der türkische Oppositionsabgeordnete Enis Berberoglu von der Mitte-Links-Partei CHP ist wegen Geheimnisverrats zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Strafgericht in Istanbul sprach ihn am Mittwoch nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu schuldig, geheime Informationen zu Spionagezwecken öffentlich gemacht zu haben. CHP-Fraktionschef Engin Altay kritisierte, obwohl Berberoglu Berufung eingelegt habe, sei der Abgeordnete nach dem Urteil verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert.

Grundlage ist die Veröffentlichung geheimer Informationen durch die regierungskritische Zeitung «Cumhuriyet» im Mai 2015, die türkische Waffenlieferungen an Islamisten in Syrien belegen sollten. Berberoglu wurde vorgeworfen, die Informationen der Zeitung zugespielt zu haben. «Cumhuriyet»-Chefredakteur Can Dündar und der Hauptstadtbüroleiter der Zeitung, Erdem Gül, waren für die Veröffentlichung im Mai vergangenen Jahres wegen Geheimnisverrats zu fünf Jahren und zehn Monaten beziehungsweise fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Berberoglu gehörte zu mehr als 130 Parlamentariern, deren Immunität im vergangenen Jahr aufgehoben worden war. Von 2009 bis 2014 war er Chefredakteur der Zeitung «Hürriyet».

CHP-Fraktionschef Engin Altay sprach von «Staatstyrannei» gegen seine Partei. Er beschuldigte die Richter, mit dem Urteil gegen Berberoglu hätten sie Präsident Recep Tayyip Erdogan gefällig sein wollen. Die Richter hätten sich vorab gefragt: «Wie kann ich den Diktator zufriedenstellen?» Das Urteil solle die Opposition abschrecken. Altay fügte hinzu: «Der Fall, der heute behandelt wurde, bietet gleichzeitig die Hauptgrundlage dafür, dass Recep Tayyip Erdogan als Kriegsverbrecher vor internationale Gerichte gestellt werden wird.»

Auch Dündar und Gül hatten Berufung gegen die gegen sie verhängten Urteile wegen Geheimnisverrats eingelegt. Dündar lebt inzwischen im Exil in Deutschland. Gül ist weiterhin auf freiem Fuß. Dündar und Gül sowie Berberoglu werden zudem in separaten Verfahren wegen Unterstützung einer Terrororganisation angeklagt.