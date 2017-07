„adalet“ gibt Hoffnung, aber es braucht mehr!

Die Grokundgebung in Istanbul und der Marsch von Ankara nach Istanbul haben viele Kritiker und Pessimisten eines Besseren belehrt. Der CHP Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu hat aus seiner vermeintlichen Schw辰che von mangelndem Charisma im Gegensatz zu Erdogan den maximalen Profit geschlagen. Denn nicht nur ein lautes Gebr端ll gef辰llt dem T端rken aus Anatolien, sondern traditionell auch die bescheidene und dem端tige Haltung eines Volksmannes. In diese Rolle ist Kemal Kilicdaroglu mit seiner aufrichtigen und ehrw端rdigen Aktion endlich geschl端pft und hat den popul辰ren Platzhirsch Erdogan 端berraschend empfindlich getroffen.

„adalet“ – Erdogan gehen die Argumente aus

Dass der erfolgsverw旦hnte und m辰chtige t端rkische Staatspr辰sident von der demokratischen Mobilisierungsmacht des kleinen, 端berschaubaren Kemal Kilicdaroglu 端berrascht ist, sieht man an Erdogans Aussagen 端ber die Proteste und Grokundgebung. In seiner Beurteilung sticht ein Ton der Geringsch辰tzung heraus, unterf端ttert mit Floskeln und Bedrohungen, die man von Erdogan ohnehin gewohnt ist. Auf stichfeste Argumente setzt der t端rkische Staatspr辰sident selten, doch in Anbetracht der demokratischen Wuchtigkeit der „adalet“ Proteste gehen ihm die letzten Argumente aus.

Bei seiner R端ckkehr von dem G20 Gipfel hat Erdogan im Flieger geredet. Er sagte: Ich glaube nicht, dass die was mit Gerechtigkeit zu tun haben. Die haben sich f端r Ecevit ausgesprochen, der mich ins Gef辰ngnis schickte. Und die wollen nach Gerechtigkeit suchen? Dar端ber, das sie die Bev旦lkerung bei dem Protestmarsch gequ辰lt haben, rede ich noch nicht einmal.“

Frauen mit Kopftuch bei „adalet“ unsichtbar

Auch wenn der Protestmarsch und auch die Grokundgebung viele Menschen unterschiedlicher politischer Gesinnung zusammengebracht hat, waren auff辰llig wenige konservative Frauen dabei. Zum Teil haben sich viele B端rger aus Angst vor Repressalien und der staatlichen Rache gef端rchtet und sind zu Hause geblieben. Ein anderer Teil hatte Ausschreitungen 辰hnlich bei den GEZI Protesten bef端rchtet. Dennoch, auch die wenigen Frauen mit religi旦ser Kopfbedeckung hat die CHP nicht in den Vordergrund gestellt. Dabei w辰re ein solches Symbol f端r die Motivation der Unentschlossenen wichtig gewesen.

Veysel Amca gleicht aus

Mit seinem weien Bart, dem gekr端mmten R端cken und dem Foto seines, beim Wehrdienst verstorbenen Sohnes, hat Veysel Amca dem dem端tigen Charisma von Kilicdaroglu eine unschlagbare Authentizit辰t verpasst. Er ging, trotz hohem Alter, dem Fastenmonat Ramadan und der prallen Sonne, viele Kilometer an der Seite von Kilicdaroglu. Veysel Amcas Worte 端ber seine Beteiligung an dem Protestmarsch haben geschichtstr辰chtigen Gehalt: „Ich bin nicht nur f端r meinen Sohn hier, sondern f端r alle Soldaten dieses Landes. Ich lasse diese S旦hne nicht einfach so vor die Hunde werfen!“ Die konservative Bev旦lkerung, die der CHP nach wie vor mit groem Unbehagen entgegentritt, hat in Veysel Amca eine Alternative f端r Kilicdaroglu gesehen und konnten die „adalet“ Demonstration aus diesem Blickwinkel heraus durchaus positiv be辰ugen.

Die t端rkische Opposition macht sich idiotische Begriffe Erodgans zu Eigen. Wof端r dann „adalet“?

Ein weiteres Manko von „adalet“ ist der bisweilen unreflektierte und undifferenzierte Umgang der Oppositionspartei CHP und des Oppositionsf端hrers Kilicdaroglu mit Begriffen, die der t端rkische Staatspr辰sident mit seiner Omnipr辰senz der t端rkischen Bev旦lkerung aufgezwungen hat. Nicht nur FET Urheber Erdogan nutzt diesen Begriff, der in den westlichen Demokratien keinen Gegenwert hat, sondern auch fl辰chendeckend die gesamte Opposition.

Auch im Umgang mit den HDP Verhaftungen hat die CHP kein besonders gutes Bild abgegeben, als sie sich nicht f端r die Immunit辰t der pro-kurdischen Politiker einsetzte. Selbst bei der Grokundgebung hat der CHP F端hrer kein Wort 端ber den inhaftierten Selahattin Demirtas verloren. Im Gegensatz, ging die CHP in diesem Thema wochenlang mit der AKP Hand in Hand auf einer Linie, um die Immunit辰t der HDP Abgeordneten gemeinsame aufzuheben. Wenn die CHP nun f端r Gerechtigkeit marschiert und so viele Menschen hinter sich versammelt, dann muss auch in diesen Belangen ein Umdenken stattfinden. Sonst wird das nichts mit „adalet“. Diese Gefahr sieht die konservative Mehrheit in der CHP mit groem Recht. Sie vermuten, dass die Republikaner die T端rkei wieder in alte Muster treiben und die Demokratie ihrerseits auslegen, damit wieder Repressalien gegen die Konservativen aus端ben und eine andere Form des Staatsterrors an den Tag legen. Die CHP muss sich nun im Gerechtigkeitsverst辰ndis beweisen. Der Marsch und die Kundgebung geben allerdings gen端gend Anlass f端r neue Hoffnung.

Veysel Amca bei dem Protestmarsch #adalet