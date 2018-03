Das beliebte Schauspiel-Duo der letzten Jahre, Ahmet Kural und Murat Cemcir kommen an diesem Freitag mit ihrem lang ersehnten Film „Ailecek Şaşkınız“, auf Deutsch „Als ganze Familie verblüfft“ in die türkischen Kinos.

Nach den außergewöhnlich erfolgreichen vergangenen Jahren seit der Veröffentlichung von Çalgı Çengi in 2010 konnten die beiden Comedians Ahmet Kural und Murat Cemcir mit den Filmen Dügün Dernek 1 und 2, Çalgı Çengi 2 sowie den Serien Isler Güçler und Kardes Payi lauter Scoops landen.

Dabei wären die beiden Talente beinah völlig erfolglos geblieben, hätte nicht der berühmteste türkische Comedian Cem Yilmaz an sie geglaubt. Denn der erste Film wäre ohne die finanzielle Unterstützung von Cem Yilmaz erstmal garnicht möglich gewesen und auch den großen Flop im Kino hätten die beiden jungen Komiker kaum überstanden. Doch als der Film Çalgı Çengi im Internet Rekorde brach, war die rosarote Erfolgsstory von Kural & Cemcir geschrieben. Seither versetzen beide Schauspieler ihre Fans in Gelächter und faszinieren mit ihren einfallsreichen Witzen.

Die Story von „Ailecek Şaşkınız“

In dem Film „Ailecek Şaşkınız“ geht es um einen jungen Mann namens Ferhat, der als CEO das Geschäft seines reichen Vaters übernimmt. Der Leiter der Finanzen von Ferhat ist dessen Kindheitskumpel Gökhan. Das Duo behandelt ihr Personal äußerst mies, besonders Ferhat spielt sich als großen Boss besonders auf. Eines Tages knüpfen beide Freundschaft mit dem Caterer des Unternehmens und Ferhat verliebt sich in die hübsche Eilf, die Tochter des Restaurantbesitzers. Doch Elif ist, im Gegensatz zu ihrem Vater, der von dem jungen CEO begeistert ist, kein einfacher Fang. Sie macht es dem jungen Geschäftsmann äußerst schwer, doch Ferhat gibt nicht auf.

In Deutschland ist af-media Veranstalter

Der Film kommt natürlich auch nach Deutschland und Europa. Unter der Organisation von af-media wird eine Gala-Tour für den Film stattfinden. Die erste Gala findet am 08. März in München statt, gefolgt von Frankfurt (09.03), Dortmund und Gelsenkirchen (10.03). Anschließend geht es für die Crew am 11. März nach Hasselt in Belgien und am selben Tag nach Rotterdam in den Niederlanden. Die Liste aller Kinos in Deutschland und Europa, die den Film zur Schau stellen, finden Sie auf der Webseite von af-media.

