Ankara schickt zwei Löschflugzeuge nach Griechenland, um dort den Kampf gegen die großen Waldbrände zu unterstützen.

Das teilte der griechische Außenminister Nikos Dendias am Montag nach einem Telefonat mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu mit. Hintergrund sei, dass die meisten Brände in der Türkei weitgehend unter Kontrolle gebracht worden seien. Dendias bedankte sich für die Hilfe, hieß es in einer Mitteilung des griechischen Außenministeriums.

Noch zu Beginn der verheerenden Waldbrände in der Türkei hatte Pakdemirli erklärt, dass die türkischen Löschflugzeuge nicht in der Lage seien, zum Einsatz zu kommen. Das Hilfsangebot für den Nachbarn kommt zum jetzigen Zeitpunkt daher für viele überraschend.

Sn. Pakdemirli "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber bunu da sağlıyor olacağız" diyor.

Envanterinizde #yangın söndürme uçağı olmadığını bizzat açıklamıştınız.

Hafızanızı yoklayın,

milletin aklıyla alay etmeyin bari.

Allah akıl fikir versin! pic.twitter.com/nijtFx5J1H — Koray Aydın (@korayaydintr) August 8, 2021

Hilfsangebote der beiden Nachbarstaaten untereinander in Katastrophenfällen haben stets auch eine politische Komponente. Die beiden von Großbränden heimgesuchten Länder streiten sich seit Jahrzehnten um Hoheitsrechte in der Ägäis und um die Zypernfrage. In den vergangenen Monaten hatte sich die Lage immer wieder zugespitzt, dann aber auch wieder entspannt.

dpa/dtj