Alex de Minaur hat im Finale Alexander Bublik geschlagen und damit das Tennis-Turnier in Antalya gewonnen. Der deutsche Topspieler Jan-Lennard Struff schied bereits im Viertelfinale aus, der beste türkische Akteur eine Runde davor.

Der Australier Alex de Minaur hat die Antalya Open gewonnen. Der 21-Jährige profitierte am Mittwoch im Endspiel von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners Alexander Bublik aus Kasachstan. Bublik konnte bereits nach rund sieben Minuten beim Stand von 2:0 für de Minaur wegen einer Knöchelverletzung nicht mehr weiterspielen, so dass sich de Minaur den ersten Titel der neuen Herren-Saison sicherte. Für ihn war es der insgesamt vierte Turniersieg seiner Laufbahn.

Von den teilnehmenden türkischen Tennisspielern Mert Naci Türker, Umut Akkoyun, Togan Tokaç, Cengiz Aksu, Ergi Kırkın, Altuğ Çelikbilek und Marsel Ilhan schaffte nur Çelikbilek den Einzug ins Achtelfinale. Dort unterlag er dem Georgier Nikoloz Basilashvili.

