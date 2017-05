Bremens BÃ¼rgermeister: Doppelpass nicht zum Wahlkampfthema machen

Debatte um Loyalität der Deutsch-Türken

Bremens Bürgermeister: Doppelpass nicht zum Wahlkampfthema machen

Als Folge des Türkei -Referendum sind die Rufe in der Union nach einer Abschaffung des Doppelpasses lauter geworden. Der Bremer Regierungschef Sieling warnt davor, die FDP will die Enkelgeneration zur Entscheidung zwingen.

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hat eindringlich davor gewarnt, das Thema doppelte Staatsbürgerschaft für den Bundestagswahlkampf zu missbrauchen. Der Versuch aus der Union, mit diesem Thema am rechten Rand auf Stimmenfang zu gehen, sei gefährlich, sagte Sieling der Deutschen Presse-Agentur. Die FDP wirbt vor der Bundestagswahl mit einem Kompromissvorschlag.

Die schwarz-rote Koalition hatte Ende 2014 auf Betreiben der SPD die Vorschrift aufgehoben, dass sich in Deutschland geborene Migranten als Erwachsene für eine Staatsbürgerschaft entscheiden müssen. Das Ziel war damals, vor allem die Integration junger Türken zu erleichtern. In der Union wird darüber diskutiert, dass spätere Kinder- und Enkelgenerationen von Migranten wieder gezwungen werden, sich für einen von beiden Pässen zu entscheiden.

Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel verteidigte den Doppelpass gegen Kritik auch aus den eigenen Reihen. «Ein Türkischstämmiger mit Doppelpass kann ebenso loyal zu Deutschland stehen wie ein Türkischstämmiger, der nur die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt», sagte die Kanzlerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag).

Die FDP will Begrenzungen beim umstrittenen Doppelpass erreichen: «Die doppelte Staatsbürgerschaft soll wie bisher auch durch Geburt in Deutschland erworben werden können, allerdings bis maximal durch die Enkel der Ersteingebürgerten», heißt es im Wahlprogramm, das die Liberalen am Sonntag verabschiedeten. Sie setzen auf klare Regeln für «verbindliche Integration» von Zuwanderern in Deutschland und «ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht aus einem Guss».

Die FDP verweist auf die Praxis in modernen Einwanderungsländern wie Kanada. De facto gebe es erst einmal sogar mehr Doppelpässe als bisher in Deutschland, betonte Lindner. Ziel von Integration müsse sein, «dass Einwanderer zu Verfassungspatrioten werden und sich mit unserer offenen Gesellschaft identifizieren», fordert die FDP in ihrem Wahlprogramm.

Die Rufe nach strengeren Regelungen beim Doppelpass waren laut geworden, nachdem die in Deutschland lebenden Türken über das von Recep Tayyip Erdogan angestrebte umstrittene Präsidialsystem in der Türkei abgestimmt hatten. Mehr als 60 Prozent der türkischen Wähler hierzulande stimmten für Erdogans Pläne – dies wurde vor allem in der Union als Zeichen mangelnder Integration gewertet.

Die Diskussion über den Doppelpass nutzt nach Einschätzung Sielings allein den rechten Parteien. Zudem verstelle sie den Blick auf die wirklichen Herausforderungen für ein Gelingen der Integration. «Dazu gehören der weitere Ausbau von Sprachkursen und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ebenso wie eine stärkere finanzielle Unterstützung der Städte und Kommunen, die die Integration organisieren müssen», sagte der SPD-Politiker. «Es wäre besser, CDU/CSU würden sich um diese Themen kümmern.»

Bremen/Berlin (dpa)