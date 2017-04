Bundesregierung erwartet respektvollen Dialog von ErdoÄŸan

Pressemitteilung der Bundesregierung zum türkischen Referendum

Bundesregierung erwartet respektvollen Dialog von Erdoğan

Die Türken haben am Sonntag über die Zukunft ihres Landes entschieden. Mit knapper Mehrheit stimmten die Türken für eine Verfassungsänderung und damit der Einführung des Präsidialsystems. Die Ereignisse des Abends können Sie HIER in zusammengefasster Form lesen. Die Reaktionen aus dem Ausland ließen nicht lange auf sich warten. Während die Türkei von vielen ausländischen Staatsmännern bereits am Sonntag Anrufe erhielt, veröffentlichte die Bundesregierung Montagmorgen Pressemitteilung, in der Kanzlerin Merkel und Außenminister Gabriel zu Wort kommen. Darin erklärt die Bundesregierung ihre Hoffnung auf einen respektvollen Dialog “mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften des Landes”.

Zum Referendum über eine Verfassungsänderung in der Türkei erklären Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel: