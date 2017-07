Das Massaker von Madimak

In der t├╝rkischen Stadt Sivas hatte einst Mustafa Kemal Atat├╝rk die moderne und laizistische Republik ausgerufen, die f├╝r das friedliche Zusammenleben aller Religionsgruppen im Land eintreten sollte. Doch ausgerechnet in dieser Stadt wurde am 2. Juli vor 23 Jahren ein Anschlag auf die gr├Â├čte religi├Âse Minderheit in der T├╝rkei, die Aleviten, ver├╝bt. Die Aleviten machen etwa ein Viertel der t├╝rkischen Gesamtbev├Âlkerung aus. Sivas ist seit alters her mit der alevitischen Tradition verbunden und stand gleichzeitig auch immer f├╝r das friedliche Miteinander von Aleviten und Sunniten. Als dort dann 1993 im Hotel Madimak (sprich: Mademak) ein alevitisches Kulturfestival stattfand, an dem auch Sunniten teilnahmen, kam es zu einem Massaker.

Am 2.Juli 1993 kam es in der anatolischen Stadt Sivas zu einem Attentat, bei dem es viele Verletzte und mehr als 35 Tote gab. Im Grunde ist ein Hotel angez├╝ndet worden, weil sich dort ├╝berwiegend Aleviten befanden. „Das war eine ganz klare Ansage, dass man keine Aleviten in der Stadt haben will ÔÇô und das in Sivas ÔÇô Das war regelrecht ein MassenmordÔÇť, erinnert sich heute Sevval B├╝ryani zur├╝ck. Die alevitische Muslima hat die Ereignisse aus der n├Ąchsten N├Ąhe ┬áverfolgt und kann sich noch heute an jeden Augenblick erinnern. „W├Ąhrend einige Attent├Ąter mehrere Brands├Ątze gegen das Hotel schleuderten, das aus Holz gebaut war, versperrte eine w├╝tende Menschenmenge, die sich vor dem Hotel versammelt hatte, vielen der Eingeschlossenen in dem brennenden Hotel den Weg ins Freie“ schildert Cemil Kozalak der Tathergang pr├Ązise. Kozalak war an jenem Tag vor Ort. „Das war nicht nur von einem Mob geplant, da steckte eine Systematik drin, die sich nicht zuf├Ąllig ereignet hat!“, beharrt Kozalak.

Dabei nahmen die Brandstifter in Kauf, dass auch Sunniten, also Vertreter der religi├Âsen Mehrheit in der T├╝rkei, unter den Opfern waren. Denn f├╝r die T├Ąter hatten die Sunniten, die mit Aleviten eine gemeinsame Veranstaltung besuchten, diese Strafe verdient. Sevval B├╝ryani kennt die Argumentation der Attent├Ąter, auch von Gespr├Ąchen von vor kurzem:┬áÔÇ×Wie k├Ânnen diese Sunniten mit den Aleviten, oder mit diesem Ketzer Aziz Nesin zusammen sein und eine gemeinsame Veranstaltung machen? Der Koran sagt, setze dich nicht mit denjenigen an einen Tisch, die Alkohol trinken und die Gebote des Glaubens nicht befolgen.ÔÇť Leute, die mit Aleviten, Reformorientierten, Liberalen, Dialogbereiten Menschen Gespr├Ąche f├╝hren, Freundschaften schlie├čen und gemeinsame Sache machen, geh├Âren genauso zu unwertem Leben – eine Argumentationsstrecke, die heute auf die Terrormiliz IS hindeuten w├╝rden.

In der damaligen politisch und religi├Âs aufgeheizten Stimmung wurden Aleviten von vielen als Ungl├Ąubige, also als Nicht-Muslime bezeichnet. Sie wurden verachtet, weil man ihnen sogar vorwarf, vom rechten Glauben abgefallen zu sein.┬áDie Gemeinschaft der Aleviten besteht zwar aus einer Reihe von unterschiedlichen Richtungen, aber die Zahl derer, die sich eindeutig als Teil der islamischen Gemeinschaft sehen, ist ├╝berw├Ąltigend hoch. Diese sagen bekennen sich┬á┬ázu dem einzigen Gott, ┬ázu dem Propheten Mohammed, aber in der Rechtsnachfolge Mohammeds auf dessen Schwiegersohn Ali und sind damit eindeutig Teil der islamischen Gemeinschaft.┬áNach dem Anschlag von Sivas war die t├╝rkische Gesellschaft damals im Ausnahmezustand. In breiten Teilen der Bev├Âlkerung l├Âste der Vorfall eine Welle der Beileidsbekundung aus.┬áIn der Europ├Ąischen Sivas Union haben sich Sunniten und Aleviten zusammengeschlossen, um zur Verst├Ąndigung zwischen diesen beiden Religionsgruppen beizutragen. Der Pr├Ąsident dieser Europ├Ąischen Union ist R├╝st├╝ Elmas, er stammt selbst aus Sivas und ist Sunnit.┬áÔÇ×In keiner Religion kann es akzeptiert werden, dass unschuldige Menschen get├Âtet werden. Das ist eine Trag├Âdie. Auch ich habe mich als ein Sivasst├Ąmmiger und Sunnit schuldig gef├╝hlt und sehr gesch├Ąmt.“ F├╝r R├╝st├╝ Elmas ist klar, dass die Stadt Sivas damals ganz bewusst als Anschlagort ausgesucht wurde.┬áLeider passieren solche Vorf├Ąlle aus politischen Gr├╝nden. Es ist keinesfalls ein Krieg der Sivas Bev├Âlkerung, sondern das haben politisch-interessierte Leute nach Sivas getragen. Weil in Sivas traditionell Jahrhunderte lang Aleviten und Sunniten friedlich zusammenleben.ÔÇť

An der Stelle des abgebrannten Hotels Madimak steht heute ein Museum. Hier treffen sich┬á Sunniten und Aleviten und gedenken gemeinsam der schrecklichen Tat von damals. Inzwischen ist das Verh├Ąltnis zwischen den beiden Religionsgruppen in der T├╝rkei insgesamt entspannter geworden. Dennoch leben die Aleviten in der T├╝rkei heute stellenweise unter Beobachtung. Nach wie vor werden ihre Gebetsh├Ąuser mit den Moscheen nicht auf die gleiche Ebene gestellt. In diesem Sinne gibt es keine Verschlechterung, aber auch keine wirkliche Verbesserung der Zust├Ąnde.┬áWir m├╝ssen aktiver die Vergangenheit aufarbeiten, aber nicht, auch f├╝r die Zukunft, uns von dieser Angst nur l├Ąhmen lassen.