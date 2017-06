Der Strand von Narrabeen, im Osten von Sydney, kurz vor Sonnenaufgang: Ein schwarzer Gel├Ąndewagen taucht auf. Am Steuer sitzt ein Mann mit wei├čem Turban und langem, grau meliertem Bart – Haisam Farache, Islamgelehrter und Rechtsanwalt von Beruf. Ein kurzer Blick auf die Wellen. Dann legt der 43-J├Ąhrige den Turban ab und tauscht sein graues Gewand gegen einen blau-schwarzen Surfanzug.

Hier, an einem der ber├╝hmten Str├Ąnde der australischen Millionenmetropole, wo Surfen gewisserma├čen ein Volkssport ist, kennt jeder Farache. Er ist der ┬źSurfing Sheikh┬╗, der ┬źsurfende Scheich┬╗, Australiens einziger. Und Beweis daf├╝r, dass die Kenntnis der Scharia, des islamischen┬áRechts, und der Spa├č auf dem Surfbrett durchaus miteinander zu vereinbaren sind.

┬źDas Wellenreiten ist f├╝r mich auch eine spirituelle Erfahrung. Es hilft mir, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen┬╗, sagt Farache, w├Ąhrend er noch schnell sein Zwei-Meter-Brett wachst. ┬źEs ist eine Befreiung, es ist Freiheit. Die Wellen waschen all meinen Stress weg.┬╗ Dann geht er ins Wasser.

Scharia mit australischen Gesetzen im Einklang

Das Surfen hat Farache von klein auf gelernt. Er ist in Sydney geboren und aufgewachsen. ┬źMeine Kindheit war ziemlich typisch australisch┬╗, erz├Ąhlt er. ┬źDie Strandkultur war wichtiger Teil meiner Erziehung, genauso wie Rugby.┬╗ Heute ist er Experte daf├╝r, wie bei Streitf├Ąllen verschiedenster Art – zum Beispiel im Familienrecht – die Scharia mit australischen Gesetzen in Einklang gebracht werden kann.

Mit dem Surfen will er zeigen, dass es m├Âglich ist, Australier und Muslim zugleich zu sein. ┬źDas schlie├čt sich in keiner Weise aus.┬╗ ├ťber den Sport kommt er auch an muslimische Jugendliche heran, die ansonsten vielleicht in eine radikalere Szene abdriften k├Ânnten. ┬źIch sage ihnen: „Sieh mal, ich surfe. Komm zum Strand.“ Dann gehen wir raus auf die Wellen, haben Spa├č und essen etwas. Und machen das so, dass Islam und australisches Recht vereinbar sind.┬╗

Als Kind ging Farache auf eine katholische Schule. Er war gl├Ąubig, aber nicht sehr religi├Âs. Das ├Ąnderte sich, als er 1992 zu einem Studium der Weltreligionen in die USA ging. Vier Jahre sp├Ąter wurde er zum strenggl├Ąubigen Muslim. 2002 ging er in den Jemen und studierte zwei Jahre lang islamisches Recht.

Viele rassistische Vorurteile gegen Muslime

Nach seiner R├╝ckkehr wurde Farache Imam. Heute betet er an der Moschee in Bankstown vor, wo es eine gr├Â├čere muslimische Gemeinde gibt. Als Ziel nennt er, die wachsende Kluft zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen in Australien zu ├╝berwinden. Von den 24 Millionen Einwohnern des Landes sind nur etwa zwei Prozent islamischen Glaubens.

Die Pr├Ąsidentin von Australiens Menschenrechtskommission, Gillian Triggs, meinte k├╝rzlich: ┬źDie muslimische Gemeinde leidet ├╝berproportional unter Hassreden und Diskriminierung, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch bei Dienstleistungen.┬╗ Laut einer Studie der Universit├Ąt West Sydney gibt es drei┬áMal so viele rassistische Vorurteile gegen Muslime wie gegen andere Australier. Mehr als die┬áH├Ąlfte aller Muslime in dem Land klagen, dass sie unter Diskriminierung leiden.

Die australische Rechtsau├čen-Abgeordnete Pauline Hanson nannte den Islam k├╝rzlich sogar ┬źeine Krankheit, gegen die man eine Impfung braucht┬╗. Farache meint dazu, dass auch die Australier auf den Zug von Nationalismus und Islam-Hass aufgesprungen seien. ┬źAustralien ist leider immer schon ein rassistisches Land gewesen.┬╗ Dann f├╝gt der ┬źsurfende Scheich┬╗ noch schnell hinzu: ┬źAber zum Gl├╝ck sind nicht alle so.┬╗ Und holt sein Brett.