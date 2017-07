„Hier spricht der PrÃ¤sident“: ErdoÄŸan gratuliert Anrufern mit automatischer Telefonnachricht

Der Präsident telefoniert mit: Zahlreiche Handynutzer in der Türkei bekamen bei Anrufen in der Nacht zu Sonntag vor ihrem gewünschten Gesprächspartner zunächst eine aufgezeichnete Nachricht von Recep Tayyip Erdoğan zum Jahrestag des Putschversuchs zu hören. «Als Ihr Präsident gratuliere ich Ihnen am 15. Juli zum Tag der Demokratie und der Nationalen Einheit. Möge Gott Erbarmen mit unseren Märtyrern haben. Ich wünsche unseren Veteranen Gesundheit und Wohlbefinden», sagte die Stimme Erdoğans vor dem Aufbau der Verbindung.

16 Sekunden langer Audio-Clip

Bei allen Mobilfunk-Anbietern in der Türkei wurde die Nachricht abgespielt. Nach einem Bericht des Senders CNN Turk begann die Aktion kurz nach Mitternacht (Ortszeit). Der Chef der Telekommunikationsbehörde BTK, Ömer Fatih Sayan, verbreitete den 16 Sekunden langen Audio-Clip auf Twitter und teilte mit: «Alle unsere Bürger hören bei Anrufen die Nachricht von Präsident Recep Tayyip Erdoğan zum Tag der Demokratie und der Nationalen Einheit am 15. Juli.» Allerdings gab es auch Anrufer, die berichteten, bei ihrer Telefonverbindung habe Erdoğan nicht gesprochen.

In der Nacht zu Sonntag fanden die zentralen Gedenkveranstaltungen zur Niederschlagung des Putschversuches vor einem Jahr statt. Erdoğanhielt bis zum Morgengrauen drei Ansprachen.