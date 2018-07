Was ist damit genau gemeint?

Bediuzzaman Said Nursi [Anm. d. Red.: Islamgelehrter] hat vor dem Ersten Weltkrieg den Zustand der islamischen Welt mit dem folgenden Satz auf den Punkt gebracht: „Eine Rückkehr zu den alten Verhältnissen ist unmöglich. Entweder gelingt es, etwas Neues zu errichten oder es wartet der Untergang.“ Diese Analyse trifft heute ebenfalls auf die Hizmet-Bewegung zu.

Nachdem die Türkei-Zentrierung zusammengebrochen ist, stellt sich die Frage einer Neuausrichtung. In diesem Prozess gewinnen Regionalisierung und die Integration der jeweiligen Länder an Bedeutung. Zudem kommen durch die gute Bildungsarbeit der vergangenen Jahrzehnte neue Freiwillige aus anderen Kulturräumen hinzu und werden in Zukunft viel stärker das Gesicht des Hizmet prägen. Daher wird es wohl in einigen Jahren nicht mehr eine einzige in sich homogene Bewegung geben, sondern eine, die in sich pluralistisch ist. Bei diesem Prozess wird wohl der anatolische Humanismus, wie ihn in der Geschichte Yunus Emre oder Mevlana vorgelebt und geformt haben, eine wichtige Rolle spielen. Aber das starke türkische Element, das es bis zu der Krise gab, wird zwangsläufig schwächer ausfallen.

Wie geht Gülen selbst mit dieser schwierigen Situation um?

Nach weltlichen Kriterien bewertet, ist sein Lebenswerk durch seine eigene Gesellschaft und den Staat, dessen Bürger er ist, zerstört worden. Aber Gülen ist ein Mensch des Glaubens und findet darin seinen Trost. Nicht das Weltliche, sondern die Orientierung an das Jenseits ist bei ihm maßgebend. Er predigt sehr viel von Vergebung und Barmherzigkeit auch gegenüber den Menschen, die ihm und seinen Mitstreitern Unrecht antun. Oft verwendet er in diesen Tagen den Satz: „Jeder tut das, was sein Charakter ihm gebietet.“

Können Sie zum Schluss noch mal erläutern, was er damit ausdrücken möchte?

Vielleicht kann ich diese Frage mit einem Zitat von Hodschaefendi, der Lehrmeister, wie er von seinen Schülern genannt wird, beantworten: „Wenn heute diejenigen, die uns dieses ganze Unrecht antun, hierher zu mir kommen würden, würde ich ihnen mein Zimmer für ihre Übernachtung zur Verfügung stellen und selbst woanders übernachten. Ich kann nicht anders. So bin ich nun mal.“

