Der Verteidigungsausschuss des Bundestages will erneut die deutschen Soldaten im t端rkischen Incirlik besuchen – wartet jedoch bislang vergeblich auf eine Genehmigung der T端rkei. Die Reise sei f端r kommenden Dienstag geplant, noch gebe es aber kein gr端nes Licht aus Ankara, sagte der Obmann der Linken, Alexander Neu.

Die Bundeswehr beteiligt sich von Incirlik aus mit 束Tornado損-Aufkl辰rungsjets und einem Tankflugzeug an den Luftangriffen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak. Auf der Luftwaffenbasis sind etwa 260 deutsche Soldaten stationiert.

Im vergangenen Jahr hatte die T端rkei Bundestagsabgeordneten 端ber Monate den Besuch bei den deutschen Soldaten in Incirlik verweigert. Im Oktober durften sie dann doch noch anreisen. Grund f端r die Verstimmung war damals, dass der Bundestag in einer Entschlieung die im Osmanischen Reich an den Armeniern begangenen Verbrechen als V旦lkermord anerkannt hatte.

Inzwischen wird das deutsch-t端rkische Verh辰ltnis noch von anderen Problemen belastet. Dazu z辰hlen die im Wahlkampf von Pr辰sident Recep Tayyip Erdogan und Regierungsmitgliedern erhobenen Nazi-Vorw端rfe gegen die Bundesregierung und die Inhaftierung des deutsch-t端rkischen 束Welt損-Korrespondenten Deniz Y端cel sowie der deutschen bersetzerin Meale Tolu in der T端rkei.

dpa/dtj