DeutschtÃ¼rken: Nach dem Erwachen

Perspektive eines "Biodeutschen Ureinwohners"

Deutschtürken: Nach dem Erwachen

Das mehrheitliche Deutschtürkische „Ja“ sorgte bei den "biodeutschen Ureinwohnern" für ein gesundes Entsetzen. Von: Robert Schumann,

Wir sind, gelinde gesagt, „not amused“ über die 60 – 75% Pro-Erdoğan-Wähler. In typisch deutscher Manier suchen wir natürlich die Schuld zuerst einmal bei uns selbst. Ich persönlich halte dies für eine enorme Errungenschaft. Doch wie bei so vielen anderen Dingen auch, machen wir biodeutschen Ureinwohner auch dabei immer den gleichen Fehler: Wir schließen zu leicht von uns auf andere.

Problemarmes Nebeneinander

Wir biodeutschen Ureinwohner der Bundesrepublik – und da zählen leider die Ex-DDRler nicht dazu – sind mit der türkischen Präsenz in Deutschland aufgewachsen. Jeder hat da so seine ganz persönlichen Erfahrungen mit gemacht. Doch seien wir ehrlich: Mehr als ein einigermaßen respektvolles Nebeneinander ist unser Verhältnis nie geworden. Auch wenn wir in der Schule nebeneinander gesessen haben, war das gegenseitige Befremden an vielen wichtigen Punkten einfach zu groß:

Hier wir 1,3 Kind-Familien-Christen, mit unserer stark kirchenorientierten Freizeitgestaltung, einschließlich Alkohol, Schweinefleisch und Karneval. Dort die Fünf-Kinder-Familien-Islam-Türken, mit ihrer gänzlich anderen Religion, dem Alkohol-Verbot und den merkwürdigen Ritualen. Aber im großen und ganzen haben wir uns aneinander gewöhnt. Aus deutscher Perspektive – wohlgemerkt, aus biodeutsch-ureinwohnerlichen Bundesrepublik-Perspektive – sind die Türken geschäftstüchtige Menschen mit begrenzt vertrauenswürdigem Habitus. Man muss bei ihnen nicht ganz so vorsichtig sein wie bei Rumänen oder Albanern. Aber das volle Vertrauen, welches wir biodeutschen Ureinwohner einem Engländer oder Franzosen entgegen bringen, da kommen die Türken bis heute nicht ran. Dennoch – ob in Schule oder auf der Arbeit, im Großen und Ganzen hat es funktioniert, wenn auch mit Abstrichen.

Was schon immer genervt hat

Als Maurer und Industriearbeiter habe ich hunderte von Murats, Kemals und Özgürs kennen gelernt. Was aber immer seltsam war, waren die teilweise sehr schlechten Deutschkenntnisse. Die Kollegen haben zwar meistens einigermaßen verstanden, was man von ihnen wollte. Eine echte Kommunikation war aber häufig genug nicht möglich. Seltsamerweise waren dies meistens Mitarbeiter, die schon Jahrzehnte in Deutschland waren. Auch die häufig anzutreffende „Drauflos“ Mentalität, bei der Sicherheitsvorkehrungen umgangen und andere haarsträubende Kompromisse eingegangen wurden (z.B. fremde Zeitkarten abstempeln) waren bei der Zusammenarbeit mit türkischen Mitarbeitern an der Tagesordnung.

In den Pausen blieben sie unter sich und beim Ramadan musste man für sie mit arbeiten, weil sie kaum noch leistungsfähig waren. Konflikte mit Türken waren schon immer eine gefährliche Angelegenheit. Wenn ein türkisches Team den zugewiesenen deutschen Mitarbeiter nicht haben wollte, dann wurden auch schon mal Messer gezogen. Spaß macht das keinem.

Das Reizwort Integration

Die jüngeren Türken sprechen zwar wesentlich fließender Deutsch, jedoch ist die Kommunikation häufig ebenfalls nicht unbedingt besser. Eine tief sitzende Frustration und Wut ist häufig anzutreffen, nur sehr schlecht kaschiert durch eine überbordende Coolness. Sobald das „I“ Wort aber fällt, fallen auch die Schranken und man sollte als biodeutscher Ureinwohner das Weite suchen. Integration wird nach wie vor als Aufforderung zur Unterwerfung verstanden – und nicht als Einladung zum Mitmachen. Das ist sehr schade. Aber mittlerweile ist das „I-Wort“ schon wie der Trigger einer Handgranate bei vielen Jungtürken. Doch es nützt nichts: Ohne ein zusammen Kommen, kommen wir nicht weiter. Wieso also ist es so unglaublich schwer, die Herzen der Türken zu erobern und sie für das einfache Mitmachen zu begeistern?

Wir haben über die türkischen Arbeiter geredet, die schon seit Jahrzehnten hier sind. Und wir haben über die Jungtürken geredet, die schon in der zweiten Generation in Deutschland leben. Für beide Gruppen wurden etliche Integrationsversuche gestartet. Von Kursangeboten für Kultur und Sprache bis zur Integration der türkischen Nachkommen in die deutschen Kindergärten, Schulen und Universitäten – wir biodeutschen Ureinwohner waschen, was unsere Integrationsbemühungen angeht – sehr gerne unsere Hände in Unschuld. Schließlich haben wir ja alles dafür getan, dass Türken und Deutschen zueinander finden. Wirklich?

Wenn wir die Herzen der Jungtürken erobern wollen, dann sollte man sich fragen, wer denn die Herzen eines jungen Menschen am nachhaltigsten prägt. Und das sind – die Mütter.

Unsichtbar und übersehen

Bereits im Jahr 1985 kam ein Film in die deutschen Kinos, der das Problem beim Namen genannt hat: Im deutschen Spielfilm „40 Quadratmeter Deutschland“ sperrt ein erfolgloser türkischer Arbeitnehmer seine Frau in einem Hamburger Hinterhof in seiner kleinen Wohnung ein, da er Deutschland als unmoralisch empfindet. Dass eine so krasse Behandlung der nachgeholten türkischen Ehefrauen an der Tagesordnung der Gastarbeiter war, sei mal dahin gestellt.

Dennoch: Die grimmig und abweisenden dreinblickenden, schwarz eingemummelten Frauen, die kein einziges Wort Deutsch sprechen können oder wollen, kennt jeder. Dies ist das klassische Bild, das man als Deutscher von einer türkischen Mutter hat: Äußerst fremd, äußerst distanziert, maximal desinteressiert. Auch damit haben wir uns abgefunden – doch das fällt uns jetzt auf die Füße.

Wenn es ein massives Versäumnis um die Integrationsbemühungen gibt, dann betrifft dies die türkischen Mütter. Sie waren von Beginn der deutsch-türkischen Zusammenarbeit die ignorierten Anhängsel ihrer Ehemänner. Es gab zwar Angebote für Arbeiter und Kinder. Doch ich persönlich kann mich nicht erinnern, jemals ein Programm für die Integration von türkischen Ehefrauen erlebt oder gesehen zu haben. Falls ich mich da täusche, bitte ich um Aufklärung.

Ein Perspektivwechsel erhellt das Problem

Wer waren die Gastarbeiter, die seit Mitte der 1960er Jahre nach Deutschland gekommen sind? Waren es Akademiker, Ärzte und Ingenieure? Nein, waren sie nicht. Man muss es schon beim Namen nennen: Es waren Ziegenhirten, Hilfsarbeiter, Analphabeten, die in der Türkei schon ums Überleben kämpfen mussten. So war der Ruf nach Deutschland zunächst eine außerordentliche Win-Win Situation: Die Türkei wurde viele Arbeitslose los, Deutschland konnte seinen legendären Ruf aufbauen, die Hilfsarbeiter bekamen ein stattliches Einkommen, das auch manches Akademiker-Gehalt in der Türkei in den Schatten stellen konnte.

Dennoch: Die hierher Kommenden waren zum größten Teil die Drittgeborenen, ohne Vermögen, ohne Erbrecht und ohne Perspektive. Man braucht keine große Phantasie um sich vorzustellen, welche Ehefrauen für diese Überlebenskämpfer übrig blieben. Es waren ebenfalls die Mädchen, die keine Chance auf eine reiche Heirat hatten. An Bildung und Förderung war bei ihnen nicht mehr zu denken, als es bei den Männern schon war. So blieb diesen Mädchen nur ihr traditionell-wertkonservatives Umfeld, bestehend aus Elternhaus und Ziegenstall.

Diese Mädchen, in der Regel gegen ihren Willen verheiratet und ebenso gegen ihren Willen nach Deutschland deportiert, kommen nun hier hin. Was sehen sie? Sie sehen die Mädchen in Miniröcken, die ungeniert rauchend an den Bushaltestellen stehen und mit den Jungs flirten. So einen Anblick kennen sie nur vom Hörensagen: Dies ist das Verhalten von Huren aus der Großstadt. Mit diesem – allgegenwärtigen – Bild bleiben sie in ihrem neuen deutschen Zuhause: Fernab vom Lärm der fremden Welt, mit ihre unverständlichen Sprache und ihren merkwürdigen Bräuchen und dem Gefühl der allgemeinen Ablehnung. Heraus gegangen wird nur, wenn es unbedingt nötig ist. Und dann bekommen sie Kinder.

Und was genau haben wir erwartet?

Was genau haben wir denn erwartet, was diese Mütter ihren Söhnen und Töchtern beibringen? So lange dieses enorme Missverständnis nicht aufgeklärt war, nämlich das keineswegs deutsche Mädchen alles Huren sind, auch wenn sie sich nach traditionell-wertkonservativem türkischen Empfinden genau so kleiden und verhalten? Ist es wirklich verwunderlich, dass den Jungen die Freibriefe zum Verführen der deutschen Mädchen ausgestellt wurden, während die Töchter am Liebsten im Keller eingesperrt worden sind?

Aus türkischer Perspektive hat es nur Vorteile: Die Jungen gehen „erfahren“ in die Ehe, die Mädchen können, dank guter Bildung und bewahrter Jungfräulichkeit, bestens verheiratet werden. Alles schön einfach. Aber dass das bei den biodeutschen Ureinwohnern die vorhandenen Vorbehalte nur verstärkt, davon bekamen die Mütter in ihrem eingeschränktem Lebensumfeld ja nicht mit.

Die Sehnsucht nach dem starken Mann

Überhaupt dieses Deutschland: Jeder sagt, was er will, jeder schreibt was er will. Nichts ist endgültig wahr, alles wird angezweifelt und in Frage gestellt. Es ist ein furchtbares Durcheinander an Meinungen, Trends, von Technologien ganz zu schweigen. Wie soll eine türkische Frau, die kaum der Sprache mächtig ist, da etwas verstehen? Das Gefühl von Kontrollverlust und Ausgeliefert sein muss bei diesen Frauen zwei Schritte nach dem Verlassen der heimischen vier Wände übermächtig sein.

Was kann da mehr Hoffnung geben, als ein starker Mann? Ein starker Mann, der den Türken die Ehre zurück gibt, der Schluss macht mit dieser ewigen Forderung nach Integration, der seinem Volk ein Stück des Reichtums zukommen lassen will, dass es hier erwirtschaftet hat. Das ist doch genau das, worauf alle gewartet haben. Aus der Perspektive türkischer Familien ist es durchaus nachvollziehbar: Die Erfahrung Jahrzehnte langer empfundener Demütigung, das aus wirtschaftlichen Gründen in Deutschland ausgeliefert sein, der immer härtere Kampf der Bewahrung der türkischen Werte und Traditionen – so stelle ich mir als biodeutscher Ureinwohner den Nährboden vor, auf dem die Begeisterung für den neuen, starken Mann gewachsen ist.

Kümmert euch endlich um die Mütter

Wenn es einen deutschen Anteil an dieser Entwicklung gibt, dann ist es das Versäumnis, sich um die Ehefrauen der Gastarbeiter gekümmert zu haben. Die Mutter ist im Leben eine Kindes die wichtigste Person. Was sie sagt und tut wird ehernes Gesetz, welches kaum zu überwinden ist. Es ist mehr als notwendig, dass wir auf diese Mütter zugehen und ihnen unser Land erklären – wie es wirklich ist und warum es so ist, wie es ist.

Wir haben Gründe dafür, warum wir unsere Mädchen nicht mehr in Internate, fernab von männlichen Kontakten, stecken. Wir haben Gründe dafür, warum wir die Klosterschulen nicht mehr haben. Wir haben Gründe dafür, warum wir der Jugend ihre Freiheit lassen. Wir tun dies, weil nichts anderes funktioniert. Das müssen wir vermitteln, sonst lösen wir dieses Problem niemals.

Die Pflicht der Türken

Bei einer Zustimmung von 60-75% für Erdoğan bleiben immerhin 25-40% die gegen ihn gestimmt haben. Hier sehe ich eine Verpflichtung wachsen, die nur die Türken leisten können. Wir können als Deutsche nur sehr schwer den Weg zu den Müttern finden und ihnen unser Land erklären. Ich sehe hier die erfolgreichen und gut integrierten – also die Chancen und Möglichkeiten dieses Landes optimal nutzenden – in der Pflicht. IHR findet den Weg in die Küchen und Wohnzimmer eurer türkischen Landsleute. Erklärt ihnen bitte, was wir hier tun und warum wir es so handhaben. Wir sind nicht moralbefreit, auch wenn wir unsere Töchter in Discos tanzen lassen. Wir sind nicht ehrlos, nur weil wir einem Streit lieber aus dem Weg gehen. Wir hassen nicht unser Land, nur weil wir eine so breite Parteienlandschaft haben. Bei allem ist genau das Gegenteil richtig.

„Am Deutschen Wesen soll die Welt genesen“…? Das hat noch nie funktioniert, nicht im Schlechten und nicht im Guten. Es nützt einfach nichts: Es muss in jedem Volk einzeln die Erkenntnis wachsen, dass der „Starke Mann an der Spitze“ noch nie funktioniert hat. Wir sind gerade Zeitzeugen, wie sich „starke Männer an der Spitze“ die Welt unter sich aufteilen, wie einen Weihnachtsbraten. Selbst die USA, die Speerspitze an Demokratie und Menschenrechte, ist völlig verloren an einen Clan aus moralbefreiten Korruptionsschergen. Von Putin-Russland brauchen wir gar nicht erst anfangen.

Auch ein Erdoğan wird sich als nichts anderes, als einen macht besessenen, korrupten Diktator heraus stellen, der seinem Volk furchtbares antun wird. Es bleibt zu hoffen, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie unter Hitler. Jedoch sieht es genau danach aus: Erdoğan hält sich an genau das Drehbuch, welches Hitler vorgezeichnet hat. Als nächstes kommt die Todesstrafe. Wenn die Türken sehen, dass es keineswegs das Blut von Kinderschändern und Mördern sein wird, welches durch die Straßen von Istanbul strömt, werden sie hoffentlich allmählich aufwachen.

Ja, die Demokratie ist manchmal chaotisch, unübersichtlich und in ihren Entscheidungen schwer zu verstehen. Dennoch ist es die beste Staatsform für alle. Das wird auch das türkische Volk lernen.