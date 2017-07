Der G20 Gipfel ist ein wirtschaftliches Showdown, doch wie sehen die Hintergr端nde der muslimischen Teilnehmerl辰nder aus? W辰hrend auf einer H辰lfte der islamischen Welt Krieg, Not und Elend herrscht, Menschen zu hunderttausenden sterben, wieder so viele Menschen sich auf die Flucht begeben, um wenigstens ihre Familien zu retten, f端hren L辰nder wie Saudi Arabien, Katar, Oman, Kuwait, Seychellen, Malediven und weitere ihr Leben in grenzenlosem Reichtum und unbegrenztem Konsum fort. Sie nehmen nahezu keine Fl端chtlinge auf, w辰hrend L辰nder wie die T端rkei 3,5 Millionen und Deutschland 端ber 700 Tausend Fl端chtlinge beheimatet, ihnen Obdach gew辰hrt.

Die T端rkei ist in der weltweiten Fl端chtlingsbewegung eine Festung der Bed端rftigen, keine Frage. Ob das Land diese Hilfeleistung v旦llig selbstlos macht, oder nicht ist in diesen Dimensionen sogar unwichtig. Die Unterst端tzung der t端rkischen Bev旦lkerung wird aber als ein Paradebeispiel in die Geschichte eingehen. Doch auf der anderen Seite werden in der T端rkei t端rkische Zivilisten, Institutionen, NGOs, Bildungseinrichtungen, Banken und private Unternehmen durch die politische Hand enteignet und ihr Verm旦gen wird unter Regierungsfreunden einfach umverteilt. Unterschiedlichen Medienberichten zufolge wurden in der T端rkei seit dem gescheiterten Putschversuch tausende Einrichtungen durch die Hand der Regierung einkassiert und zum Beispiel an Gesch辰ftsleute aus der Schwarzmeer-Region 端bergeben. Zum Teil wurden wertvolle Anlagen und Objekte sogar an beispielsweise die Katarer verkauft oder im Gegenzug zu anderen Interessen 端bergeben.

Das dtj sprach mit einem enteigneten, dessen Namen wir aus Sicherheitsgr端nden nicht preisgeben k旦nnen. Nennen wir ihn Hamdi. Hamdi war ein angesehener Gesch辰ftsmann, sa mit zahlreichen hochrangigen AKP Politikern im engsten Kreis zusammen. Meine Gesch辰fte liefen gut, solange ich mit ihnen befreundet war. Das ist 端berall auf der Welt so. Wenn du das ganz groe Business machen willst, ist das der Weg. Politische Kommunikation gibt Hamdi heute verbittert zu. Seine Gesch辰fte habe seine ehrliche und hitzk旦pfige Art ruiniert, meint Hamdi heute, Als die Diskussionen losgingen, dass hinter all den schlimmen Taten in der T端rkei die G端lenisten stecken w端rden, habe ich oft genug und in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, wie sehr diese Theorie aus den Haaren herbei gezogen ist. Ich kann eines nicht ertragen: L端gen. Doch etwas kann ich noch weniger ertragen: Billige L端gen! Seine spitze Zunge und die ablehnende Haltung zu dem Vorwurf, hinter dem Putsch und den schlechten finanziellen Werten st端nde die G端len Bewegung, haben Hamdi mehr und mehr aus seinem Umfeld isoliert. Die Einnahmen brachen ein. Als ich meine Freunde darauf angesprochen habe, taten sie verwundert. Im Hintergrund haben meine eigenen Recherchen ergeben, dass sie ohne mich in engen Kreisen getroffen haben, um gemeinsame mein Unternehmen zu isolieren und vom Markt zu dr辰ngen. So ist es dann auch gekommen, Hamdi hat keine Kunden mehr gefunden, sein Unternehmen kam zum Stillstand, als einer unter seinen alten Freunden zu ihm kam, um noch als letzten Freundschaftsakt ihn zu warnen. Die anderen wussten nichts davon, um ihn zu sch端tzen muss ich anonym bleiben, aber ein Freund hat mir mitgeteilt, dass ich vielleicht noch eine Woche Zeit h辰tte das Land zu verlassen. Andernfalls w端rde es zu sp辰t werden, da die alten Clique an einer Akte arbeite, um mich als FET Anh辰nger abzustempeln, erinnert sich Hamdi heute. Er ist sich sicher, dass sich sein Freundeskreis unter den Gesch辰ftsm辰nnern untereinander organisiert haben, weil ihnen schon Monate vorher jemand sein Unternehmen versprochen habe, Wenn sie mich glaubhaft belasten.

Heute lebt Hamdi wie zahlreiche andere Unternehmer, Akademiker und Intellektuelle aus der T端rkei hier in Europa. Einige haben sich in der Schweiz, sterreich und in Italien abgesetzt. Die meisten suchen aber den Weg nach Deutschland. Hier wollen sie eine Existenz gr端nden. Gesch辰ftsm辰nner, die jahrelange Erfahrung auf dem h旦chsten Niveau betrieben haben. F端r die T端rkei ist die Auswanderung solcher Personen langfristig ein Verlust, f端r Europa k旦nnte es hingegen ein Gewinn sein.

Nichts desto trotz, handelt es sich bei diesen L辰ndern um islamische L辰nder, deren Regierungen auch allesamt den Anspruch erheben, streng konservative Muslime zu sein. Doch der Islam verbietet diese Form von Repressur, Drangsalierung und letztendlich Diebstahl in groem Format.

Der ethische Ansatz des Islam ist eigentlich, wenn man sich die Baiscs anschaut: Man soll nicht l端gen. Das kann man als Gesch辰ftsmann, Gesch辰ftsfrau auf sich beziehen. Ein anderes Beispiel w辰re, Man soll nicht mit falschem Maa messen. Man soll in seinem Handeln stets an das Jenseits und an das j端ngste Gericht denken.

Im Schatten dieser Widerspr端che scheint der Islam als Religion von seinen Gl辰ubigen verraten zu werden. Der nationale Dichter und Autor der t端rkischen Hymne Mehmed Akif Ersoy schrieb bereits Anfang der 90卒er Jahre in einem Gedicht:

Wo stecken die Muslime! Sogar die Menschlichkeit hat uns verlassen

Die echten Muslime die ich sah, haben uns l辰ngst allein gelassen;

Von den Muslimen wei ich nichts, aber ihr Glaube scheint im Himmel zu sein.