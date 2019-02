„Die türkische Demokratie hat versagt, weil sie islamische Werte verraten hat.“ Das schrieb der Islam-Gelehrte Fethullah Gülen in einem Gastbeitrag für die französische Zeitung „Le Monde“. Gülen und seinen Anhängern wird von der türkischen Regierung vorgeworfen, den gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 in der Türkei organisiert zu haben. Gülen selbst weist die Vorwürfe zurück. Dennoch wurden nach dem Putschversuch Zehntausende Menschen in der Türkei wegen Nähe zum Gelehrten und mutmaßlichen Verbindungen zum Putschversuch verhaftet oder aus staatlichen Ämtern entlassen. Seit dem wirft die internationale Gemeinschaft der türkischen Regierung eine Abkehr von Werten der Europäischen Union und der Menschenrechte vor.

Gülen: Türkische Regierung hat 2002 Menschenrechte gestärkt

Der Gelehrte Gülen schreibt in dem Gastbeitrag für „Le Monde“, dass die türkische Regierung 2002 mit demokratischen Werten an die Macht kam und die Türkei im Bezug auf die Menschenrechte gestärkt hatte. Die damaligen Reformen hätten aber keinen Bestand gehabt, so Gülen. „Nach ein paar Jahren sind die Reformen ins Stocken gekommen. Nach dem dritten Wahlsieg 2011 hat der damalige Ministerpräsident und heutige Staatspräsident Erdogan eine komplette U-Wende gemacht.“

„Aktivitäten der türkischen Regierung unvereinbar mit islamischen Werten“

Gülen beklagt sich über die falsche These, die aufgrund der negativen Entwicklung der Türkei entstehen könne. Manche würden das negative Beispiel der Türkei als Beweis für die Unvereinbarkeit zwischen demokratischen und islamischen Werten ansehen: „Das wäre ein Trugschluss“, so Fethullah Gülen. Schließlich seien die Aktivitäten der Regierung von Beginn an verkehrt zu den grundlegenden islamischen Werten – auch wenn man das Gefühl habe, die Regierung sei sensibel zu islamischen Werten.

„Jedem dieselbe Meinung aufzuzwingen ist respektlos“

Gülen sprach auch die Multikulturalität in der Türkei an: „Sunniten, Aleviten, Türken, Kurden oder zugehörig zu einer anderen ethnischen Gruppe, Muslim oder nicht, gläubig oder laizistisch.. Jeder Bürger hat andere Meinungen, andere Philosophien oder andere Glauben. Zu versuchen, dass jeder gleich wird, ist nicht nur ein unnötiger Versuch, sondern auch eine Respektlosigkeit gegenüber der Menschlichkeit.“ Jede Meinung müsse respektiert werden.

