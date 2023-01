Türkische Drohnen jagen russischen Truppen in der Ukraine. Panzerhaubitzen aus türkischer Fertigung verteidigen Länder weltweit. Das Land am Bosporus exportiert und rüstet auf – dank Waffensystemen aus heimischer Fertigung.

Es ist Mitte Juni 2014. Die Sonne knallt auf das Gelände der Kommandantur des türkischen Heeres in Ankara. Recep Tayyip Erdoğan, damals noch Ministerpräsident, blickt gen Himmel. Gemeinsam mit dem damaligen Staatspräsidenten Abdullah Gül inspiziert er eine Innovation: den türkischen Kampfhubschrauber T 129 Atak.

Er und andere Waffensysteme sollen das türkische Militär unabhängig von teuren Exporten machen. Die türkische Rüstungsindustrie steckt damals – trotz einzelner Leuchtturmprojekte – noch in den Kinderschuhen. Heute, achteinhalb Jahre später, ist das anders. Ganz anders.

Seither ist die türkische Rüstungsbranche auf Expansionskurs. Neben den am T 129 Atak beteiligten Unternehmen Turkish Aerospace Industries (TAI) und ASELSAN (Askerî Elektronik Sanayii A.Ş.) ist das auch auf die Erfolge von MKE (Makina ve Kimya Endüstrisi A.Ş.) zurückzuführen. Aber dazu später mehr.

Die türkische Regierung setzt voll auf die landeseigene Rüstung. Das beweist ein Blick auf die Zahlen: Die türkischen Rüstungsausgabe stiegen seit 2014 signifikant – von 2,3 (2015) auf 14,4 (2016), 15,5 (2017), 19,6 (2018) und als Höhepunkt 20,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Seither schrumpfen die Zahlen: 2020 waren es noch 17,4 und 2021 dann 15,4 Milliarden US-Dollar. Dennoch wird für 2022 wieder mit einem Anstieg gerechnet.

Mehr Geld bedeutet im Rüstungskontext mehr Beschaffung und mehr Export. Besonders offensichtlich wird die türkische Strategie bei einer neuartigen Waffengattung: den Kampfdrohnen. Denn die von TAI entwickelte Bayraktar TB2 ist ein echter Exportschlager. Herstellerangaben zufolge soll sie mittlerweile in 24 Länder geliefert worden sein.

The historic BAYRAKTAR should be ready till the beginning of July. 🇹🇷 will pass it to 🇱🇹 and then we will pass ir to 🇺🇦! pic.twitter.com/7qlqVEiJVD

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 3, 2022