Die Sieger des DTJ-Gewinnspiels stehen fest und dürfen sich auf hochwertige Datteln freuen.

Anlässlich des Ramadan-Beginns am vergangenen Freitag wollten wir von der DTJ-Facebook-Community wissen, worauf sie sich am meisten im Ramadan freut. Dabei gaben mehr als 50 DTJ-LeserInnen, auch wenn sich manche ähnelten oder wiederholten, einige interessante Antworten.

So freut sich ein User darauf, dass die „..Hektik des Alltags verfliegt“. „Man nimmt seine Umwelt viel bewusster als sonst wahr und konzentriert sich auf das Wesentliche“, schreibt er weiter. Eine andere Leserin will ihre „…spirituelle Entwicklung fördern“.

Es gab aber auch emotionale Kommentare. So zum Beispiel dieser hier, der die Auswirkungen des Coronavirus auf den Ramadan gut beschreibt: „Es ist nicht die gleiche Vorfreude, die man jedes Jahr vor Ramadan hat. Es wird definitiv anders sein. Ohne Freunde und Familie. Ohne Terawih-Gebete oder gemeinsames Fastenbrechen an den Abenden. Deswegen freue ich mich am meisten auf die Bücher, wo ich sonst nicht dazu gekommen wäre, sie zu lesen. Vielleicht wird das ja auch ein Ramadan der eigenständigen Selbstbereicherung.“

DTJ-Gewinnspiel: Medjoul-Datteln zu gewinnen

Die Antworten waren zugleich Voraussetzung für eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel. Zur Auslosung standen hochwertige Medjoul-Datteln. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das rege Interesse. Die Auslosung fand digital über ein Online-Tool statt.

Transparenz spielt für uns eine große Rolle. Deshalb haben wir die Auslosung aufgenommen und stellen sie hier zur Verfügung:

Die unten aufgelisteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich also glücklich schätzen und auf ihre Datteln freuen. Wir werden sie in den nächsten Minuten auf Facebook per Privatnachricht kontaktieren und bitten um die Angabe des Namen und der Anschrift. Der Versand erfolgt kostenfrei.

Wir wünschen guten Appetit und weiterhin einen gesegneten Ramadan!