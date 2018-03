`Oynama Şıkıdım’, ‘Dudu’ oder ‘Şımarık’. Diese Songs kennt man nicht nur in der Türkei. Sie sind dank des türkischen Popsängers Tarkan in aller Welt bekannt. Auch in Deutschland waren seine Lieder eine Zeit lang in aller Munde. Auch Tarkan selbst hat eine enge Beziehung zu Deutschland. Sein Geburtsort liegt im Rheinland-Pfälzischen Alzey. Kürzlich hat Tarkan sogar eine Deutsch-Türkin geheiratet.

Jetzt ist Tarkan wieder auf Deutschland-Tour. Aus diesem Anlass verlost das DTJ Tickets. Zu gewinnen gibt es Tickets für das Tarkan-Konzert am 29. März in der Berliner Max-Schmelling-Halle. Die Verlosung findet auf unserer Facebook-Seite statt.

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel zum Tarkan-Konzert

1. Das Gewinnspiel endet am Donnerstag, 22. März 14.45 Uhr.

2. Es werden 1×2 Eintrittskarten für das Tarkan Konzert am 29. März 2018 in der Berliner Max-Schmeling-Halle verlost.

3. Die Teilnahme erfolgt über einen Kommentar auf diesem Post: https://www.facebook.com/DTJONLINE/posts/1375355492570800…

4. Eine Teilnehmer darf maximal eine Person markieren.

5. Kommentare die gegen die Facebook-Richtlinien, deutsches Recht und oder das Copyright verstoßen werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom Gewinn ausgeschlossen.

6. Teilnahmeberechtigt sind Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

7. Mindestalter für die Teilnahme ist 18.

8. DTJ-Online verlost lediglich die Eintrittskarten für das Konzert. Anfahrtkosten, Übernachtungskosten, etc. werden nicht übernommen.

9. Das Ticket wird per Einschreiben an den Gewinner verschickt.

10. Der Gewinner wird nach Gewinnspielende nach dem Zufallsprinzip ermittelt.

11. Die Gewinner werden über die Facebook Kommentarfunktion des Facebook Posts informiert. Jeder Gewinner muss sich innerhalb von 24 Stunden per E-Mail an info@dtj-online.de oder über eine private Nachricht an die DTJ-Online Facebook Seite mit seinen Adressdaten melden. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb dieser Frist wird das Ticket erneut unter allen Teilnehmern verlost.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Dies ist kein Gewinnspiel von Facebook!