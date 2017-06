Eid al-Fitr (Bayram): Muslime feiern Ramadanfest an unterschiedlichen Tagen

Wann findet das Ramadanfest statt? Eine Frage, die unter Muslimen jedes Jahr aufs neue Diskutiert wird. Dieses Jahr wird es wohl wieder unterschiedliche Festtage geben. Zwar haben mehrere L辰nder die Sichtung des Mondsichels best辰tigt. Darunter auch Saudi-Arabien und Malaysia. Demnach feiern viele Muslime bereits am Sonntag den Eid al-Fitr, also das Ramadanfest (Bayram). Die T端rkei berechnet den Tag der Mondsichel-Sichtung bereits vorher. Von daher stand der Tag des Festes dort schon l辰nger fest.

Bangladesch, Indien und Pakistan feiern erst am Montag

Es gibt aber auch andere L辰nder, die die Sichtung des Mondsichels nicht best辰tigt haben. So beispielsweise der Oman. Andere Staaten wie Bangladesch, Indien oder Pakistan hatten einen Tag sp辰ter, als andere Staaten, also am 28. Mai, mit dem Ramadan begonnen. Diese erwarten die Mondsichtung ebenfalls erst am Sonntag ab. Demnach w辰re dort das Fest erst am Montag.

Grund f端r diese Differenzen sind Unterschiede in den Methoden der Mondsichtung. Das Fest wird am Folgetag der Mondsichtung gefeiert Das dtj hatte dazu bereits ausf端hrlich berichtet. Lesen Sie hier mehr zum Thema Mondsichtung.